アーティスト・こっちのけんと（29）が5日放送のTBSラジオ「となりのパパはどうしてる？」（火曜後7・00）にゲスト出演。子供が生まれて変化したことを明かした。

同番組は、ともに2児の父である「アルコ&ピース」酒井健太と俳優の小池徹平が、子育て談議をするポッドキャスト番組。初の地上波特番として放送されたこの日は、今年3月に第1子が誕生しパパとなった、けんとがゲストとして登場した。

子供が生まれたことで「温かいことを歌いたい」と、楽曲の変化を語ったけんと。小池が「見る世界が変わるじゃないですか」と共感すると、けんとは「めっちゃ言ってるんですけど」と切り出した。

独身時代、公園や河川敷でベビーカーを押しながら散歩する親子を見かけたというけんと。当時は「なんて素敵なんだ」と感心していたが、「いざ自分がその立場になると、今（子供が）泣き始めたら、次のトイレはどこだろうみたいなのを、常に考えなきゃいけないというか」と打ち明けた。

そして「マジで見る目が変わる。何かあったら“トイレ、あそこにありましたよ”みたいなのを言いたくなっちゃう」と笑いを誘うと、小池は「マジで分かる、めっちゃある」と大ウケ。「電車とか駅でも、エレベーターの位置とかめっちゃ詳しくなりますもん」と告白した。

ベビーカーではエスカレーターを使えないため「エレベーターは後ろのほうだな、あの駅は。トイレの位置とか」という小池に、けんとは「分かるわー！この前、駅構内の図をスクショしましたもん」と話すと、酒井も「やるようになるよね！俺もやったわ」と声を上げていた。