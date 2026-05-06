【ケンタッキー】人気サイドメニュー「カーネルクリスピー」が半額に! 1ピース通常290円→140円で提供
日本ケンタッキー・フライド・チキンは、全国のケンタッキーフライドチキン店舗にて「カーネルクリスピー1ピース半額」キャンペーンを、5月7日から6月2日までの期間限定で実施する。新生活や新学期が始まって約1カ月が経ち、緊張が和らぐこの時期に、自分や家族へのちょっとしたごほうびとして人気メニューをおトクに楽しんでほしいとの想いから企画されたものだという。
「カーネルクリスピー1ピース半額」キャンペーンイメージ
○サクッとジューシーな人気サイドメニューがおトクに
「カーネルクリスピー」は、鶏胸肉をにんにくと醤油をベースに味付けし、独自の衣でサクッと揚げたKFCの人気サイドメニューだ。軽やかな食感で食べやすく、食事のもう一品やおやつとしても親しまれているという。
今回のキャンペーン期間中は、通常290円の「カーネルクリスピー」が、1ピース140円で提供される。
カーネルクリスピー1ピース半額
※一部、取り扱いのない店舗がある。
※デリバリーのメニュー内容・価格は一部店頭販売と異なる場合がある。
「カーネルクリスピー1ピース半額」キャンペーンイメージ
「カーネルクリスピー」は、鶏胸肉をにんにくと醤油をベースに味付けし、独自の衣でサクッと揚げたKFCの人気サイドメニューだ。軽やかな食感で食べやすく、食事のもう一品やおやつとしても親しまれているという。
今回のキャンペーン期間中は、通常290円の「カーネルクリスピー」が、1ピース140円で提供される。
カーネルクリスピー1ピース半額
※一部、取り扱いのない店舗がある。
※デリバリーのメニュー内容・価格は一部店頭販売と異なる場合がある。