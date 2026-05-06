「胆石症」の重症化を防ぐ！ 痛み以外に現れる4つの初期症状とは【医師監修】

胆石症は、痛み以外にもさまざまな症状を引き起こすことがあります。黄疸や発熱、吐き気、食欲不振など、一見すると胆石症とは結びつきにくい症状が現れる場合もあります。重症化のサインを見落とさないために、痛み以外の症状についても正しく理解しておくことが大切です。

監修医師：

中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター）

1991年兵庫医科大学卒業。医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター所属。米国内科学会上席会員 日本内科学会総合内科専門医。日本消化器内視鏡学会学術評議員・指導医・専門医。日本消化器病学会本部評議員・指導医・専門医。

胆石症で見られるその他の症状

痛み以外にも、胆石症にはさまざまな症状が現れることがあります。これらの症状は胆石の位置や大きさ、炎症の程度によって異なります。複数の症状が組み合わさって出る場合もあるため、注意深く観察することが大切です。

黄疸や発熱が示す重症化のサイン

胆石が胆管に詰まると、胆汁が肝臓から十二指腸へ流れず、血液中に逆流することがあります。これが黄疸(おうだん)です。皮膚や白目が黄色くなり、尿の色が濃くなる、便の色が白っぽくなるといった変化が見られます。黄疸が出た場合は、胆管炎や急性胆嚢炎を起こしている可能性が高く、早急な治療が必要です。また、発熱や悪寒を伴う場合は、細菌感染が疑われます。胆管炎は重症化すると敗血症を引き起こし、命に関わることもあるため、黄疸や高熱が見られたら直ちに医療機関を受診してください。症状が軽いうちに対処することで、入院期間や治療の負担を減らすことができます。

吐き気や食欲不振との関連

胆石症では、吐き気や嘔吐、食欲不振が頻繁に見られます。これは胆汁の流れが悪くなることで消化機能が低下するためです。特に脂肪分の多い食事を摂った後に症状が強くなることが多く、食事が楽しめなくなったり体重が減少したりすることもあります。吐き気が続くと水分や栄養の摂取が困難になり、脱水や栄養失調のリスクも高まります。また、慢性的な吐き気は生活の質を大きく低下させるため、早めの診断と治療が望まれます。市販の胃腸薬で一時的に症状が和らぐこともありますが、根本的な原因である胆石を取り除かない限り、症状は繰り返します。

まとめ

胆石症は、無症状のうちに進行することもあれば、突然の激痛で発覚することもある病気です。右脇腹の痛みや食後の不快感、吐き気といったサインを見逃さず、早めに受診することで、重症化を防ぎ、生活の質を保つことができます。治療法は手術が中心ですが、腹腔鏡手術の進歩により、身体への負担は大きく軽減されています。日々の食生活や体重管理、適度な運動を心がけることで、胆石症のリスクを減らすことも可能です。気になる症状がある方は、消化器内科や外科を受診し、専門医の診察を受けることをおすすめします。

参考文献

日本消化器病学会「胆石症診療ガイドライン2021（改定第3版）」

日本消化器病学会「胆石症ガイド2023」

国立がん研究センター がん情報サービス「胆道がん（胆管がん［肝内胆管がんを含む］・胆のうがん・十二指腸乳頭部がん）」