カスタード好き、コレ必食ーーーーッ！！【ローソン】コンプしたい♡「新作スイーツ」

【LAWSON（ローソン）】のスイーツコーナーから、たまごのコクと甘みを存分に味わえる新作が登場！ なめらかなクリームをたっぷりと使った品から、食感の違いを楽しめる焼き菓子まで、多彩な種類が揃っています。今回は、カスタードスイーツ好きの筆者が、実食したうえでぜひおすすめしたいと感じた、ご褒美タイムにぴったりな新作スイーツをご紹介します。

ふんわり生地とコク深いクリームのロールケーキ

「たまごのふわほわロールケーキ」は、やわらかなカステラ風の生地でクリームを優しく包み込んだ一品です。爽やかな風味のミルクホイップと、コク深いカスタードが絶妙なバランスで合わさっていて、筆者もリピートしてしまいました！ 口の中でふわっとほどけるような繊細な食感が、リラックスしたいティータイムにもぴったりです。

サクサク食感が楽しめるパイ生地シュー

「カスタードパイシュー」は、香ばしく焼き上げられた生地の豊かな歯触りが魅力的なスイーツです。パリッとしたパイ生地の中には、濃厚なカスタードとホイップクリームが隙間なくたっぷり！ しっかりと噛み応えのある生地と、とろけるようなクリームのコントラストが、お腹も心も大満足させてくれました。

味わい深くなめらかな生プリン

素材が持つ豊かな甘みとコクを存分に堪能できる「たまごのとろける生プリン」。上に乗った生ホイップはふんわりと軽やかで、なめらかな生カスタードと口の中で優しくとろけ合うようでした。どこか懐かしさを感じる味わいでありながら、専門店のような奥深い風味がある一品です。

濃厚クリームを重ねたモンブラン

「カスタードモンブラン」は、ドーム状の可愛らしいフォルムが目を引くケーキです。ふんわりしっとりとしたカステラ生地の上に、コク深いカスタードとねっとりとしたマロンクリームが重ねられています。異なる風味の濃厚なクリームが口の中でなめらかに混ざり合い、至福のひとときを楽しむことができました。

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※こちらの記事では@sujiemon様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：内山友里