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意外と知らない妊娠中の便秘事情。「腸と脳の深い関係」から紐解くメカニズムと具体的な対処法

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル」が、「【便秘の意外な原因】妊娠中、実は“心”が関係しているかも？対処法」と題した動画を公開した。動画では、妊娠中に多くの女性が悩む便秘の原因が、ホルモンバランスだけでなく「心」の状態にも深く関わっているというメカニズムを解説している。



HISAKOさんはまず、腸が「第二の脳」と呼ばれている理由に言及する。腸には脊髄に匹敵する約1億個もの神経があり、脳と腸が迷走神経を通じて常に情報をやり取りしていると説明した。さらに、幸せホルモンと呼ばれる「セロトニン」の90％以上が腸で作られている事実を挙げ、腸内環境がメンタルに直結していると定義する。緊張やストレスを感じるとお腹が痛くなったり、下痢になったりするのは、この脳と腸のつながりによるものだという。



続いて、妊娠中に便秘になりやすい理由として、妊娠を継続させる「黄体ホルモン」の働きを指摘。この女性ホルモンが、お腹の赤ちゃんへ優先的に水分を送ろうとするため、母体の腸は水分不足に陥り、動きがゆっくりになるという。その結果、「ウサギのうんち」のようにコロコロとした硬い便になってしまうと語った。また、妊娠中は無事に出産できるかという不安や、つわりなどの身体的苦痛によるストレスまみれの状態であり、常に交感神経が立ちっぱなしになる。この緊張状態も、腸の働きを鈍らせる大きな要因であると解説した。



具体的な対処法として、朝一番にコップ1杯の水を一気に飲んで「胃結腸反射」を促し、腸のスイッチを入れることや、海藻やオクラなどの水溶性食物繊維を摂ることを推奨した。ただし、「つわりなどでしんどかったら無理しなくていい」と気遣いも見せる。加えて、トイレの中で動画を楽しむなどしてリラックスできる空間を作り、副交感神経を優位にすることが重要であると説いた。



ご自身も12回の妊娠で何度も便秘に苦しんだ経験を振り返り、自力でどうにもならない場合は「ちゃっちゃと産婦人科に行って」と述べ、無理をせずに便へ水分を集めるマグネシウム系の薬に頼ることを勧めた。心身に負担のかかる妊娠期間において、「笑って、リラックスして暮らすこと」こそが一番の便秘薬であると結論付けている。