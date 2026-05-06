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「自分の弱点を見つめるのは怖い」茂木健一郎が語る心の健康診断の重要性とこれが現実

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「自分のダメなところに向き合うのは面倒くさいけどやったらいい。」を公開した。人間が自分の弱点と向き合うことの重要性について、自身の過去の振る舞いを交えながら語っている。



動画の冒頭で茂木氏は、人間は意外と自分自身を見つめておらず、「一番自分の弱いところ、弱点、課題みたいなところを見つめるのは怖い」と切り出した。自身の心の状態を把握することは、人間ドックや健康診断に行くようなものだと例え、どんな人にも「ここをこうした方がいいよ」という改善点があるはずだと指摘した。



その上で、茂木氏は自身について「最近X（旧Twitter）で炎上しなくなった」と告白。炎上していた当時は、他人の言動に対していちいち反応してしまっていたと振り返り、「あれは直した方がよかった」と自己分析する。現在は手元の仕事に集中しており、世間のことに構う暇がないと語った。かつてはカッとしてSNSに書き込んでしまうことがあり、フォロワーから「酔っ払っているんですか？」と心配されることもあったという。茂木氏は村上春樹の言葉を引用し「安酒に酔っていたのかもしれない」と苦笑しつつ、その振る舞いを「一つ自分が修正したこと」だと明かした。



最後に視聴者へ向けて、自分を見つめ直し、やり方を変えた方がいいことは「とっとと変えちゃったほうがいい」と提言。そうすることで「より人生の本質に向き合えるし、幸せに近づける」と語り、「自分のダメなところに向き合うのは面倒くさいけど、徐々にやっていけたらいい」と穏やかに締めくくった。