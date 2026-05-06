ソフティモのクールタイプ登場♡夏のメイク落としを快適にする限定アイテム

暑さが続く季節、帰宅後すぐにメイクを落としてさっぱりしたい…そんな声に応える「ソフティモ」のクールタイプが登場します。ひんやりとした使用感と、うるおいケアを両立したこの夏限定アイテムは、忙しい日々の“時短ケア”にもぴったり♡快適さとやさしさを兼ね備えた新クレンジングで、毎日のスキンケアをもっと心地よくアップデートしてみませんか。

ひんやり心地よいクール処方

今回登場する「ソフティモ クールタイプ」は、メントール配合による爽やかな使用感が魅力。ほてりがちな肌をひんやり包み込み、帰宅後のリフレッシュタイムを快適にしてくれます。

さらに、アセチルヒアルロン酸Na・ヒアルロン酸Na（保湿）によるWヒアルロン酸配合で、クレンジング後もうるおいをキープ。乾燥が気になる肌にもやさしく寄り添います。

香りは、クリアシトラスにリーフグリーンを重ねた爽やかなブレンド。暑い季節でも使いやすい、すっきりとした心地よさが広がります。

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クレンジングウォッシュ＆シート

ソフティモ クレンジングウォッシュ（ヒアルロン酸）クール



もっちりとした濃密泡が特長のクレンジングウォッシュ。ミクロ泡がメイクや毛穴汚れを一度でしっかりオフし、つっぱり感のないなめらかな洗い上がりに導きます。

メイク落としと洗顔がこれ1本で完了するのも嬉しいポイントです。

容量：190g

ソフティモ メイク落としシート（ヒアルロン酸）クール



水不要でどこでも使えるメイク落としシートは、外出先や疲れた日の強い味方。

まさつレス設計で、やさしく拭き取るだけでメイクや汚れをスルッとオフします。美容液たっぷりで、しっとりとした仕上がりも魅力です。

容量：52枚

夏の時短ケアにぴったり

近年の猛暑により、汗や皮脂によるベタつきが気になるシーンが増えています。そんな中、「ソフティモ」は“ひんやり時短ケア”という新しい習慣を提案。

手洗い・うがい後にすぐ使える手軽さで、忙しい日常でもスムーズにスキンケアが完了します。

クレンジング売上個数第1位※の実績を誇るブランドならではの安心感も魅力。

2026年5月29日より全国の量販店・ドラッグストアを中心に数量限定で順次発売されます。

※インテージSRI+クレンジング（セルフ・薬系）市場2025年1月～12月の累計販売個数実績（ソフティモブランド計）

夏のクレンジングをもっと快適に

暑い日のメイク落としは、少しでもラクに、そして心地よくしたいもの。ソフティモのクールタイプなら、ひんやりとした使い心地でリフレッシュしながら、しっかり汚れをオフできます。

数量限定の特別アイテムなので、気になる方は早めにチェックしてみてください♪毎日のクレンジングタイムを、涼やかで快適なひとときに変えてくれるはずです。