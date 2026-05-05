熱狂的な日本ハムファンで知られるモーニング娘。’２６の牧野真莉愛が５日までにインスタグラムを更新。３日・オリックス戦で球団通算５０００勝を記録した日本ハムを祝福した。「球団誕生通算５０００勝達成 コングラチュレーション！ハイ！ ＬＯＶＥ新庄 まりあより」とつづり、歴代監督との撮影した写真を投稿した。

２０１０年に亡くなった大沢啓二さん、トレイ・ヒルマン氏、梨田昌孝氏、栗山英樹氏、新庄剛志監督との５ショットを披露し、幼少期から日本ハムファンだったことが分かる写真となっている。大沢さんとの２ショットは前歯が抜けながら可愛い笑顔を見せている。

２００４年の北海道移転後の４監督全員との写真にフォロワーからは「なんちゃってじゃなくて、生粋のファンっていうのが伝わりますね」、「この子はホンモノ」、「レジェンドばっかりやんけ！」、「さすがガチファン 素晴らしい ファンがモーニング娘。になったってよく言われますが、その通りですね」、「まりあちゃんとファイターズの歴史がつまってる写真ありがとう」との声が相次いだ。