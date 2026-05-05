HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第11話にて、ファイナル進出者の2名が決定した。

【映像】合格した2人の練習生（スゴすぎるパフォーマンスも）

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のアーティスト"を発掘するスカウトプロジェクト。いよいよ第2章となるアメリカ・ロサンゼルス編が幕を開けた。アメリカ行きを決めたのはHIORI（津波古妃織・18歳）、AYANA（桑原彩菜・18歳）、AOI（大谷碧空・19歳）、SAKURA（飛咲来・15歳）の4名。しかしHIORIは7話で辞退を表明し、追加メンバーとしてRINKA（荒武凜香・21歳）が加わった。(※全て参加時の年齢）

1万4000人の中から選ばれ、最終審査前のロサンゼルスでの合宿に臨んでいる候補生4人。中間審査を経て、この度ファイナルに進出する2名と脱落した2名が発表された。

ファイナルに進出したのは、AYANAとSAKURAの2名。AYANAについてHYBE × Geffen Records社長のミトラ・ダラブは「一番安定していて、自信を持っているように感じました。他の人が持っていない才能が溢れています」と絶賛。またSAKURAについてはエグゼクティブクリエイターのソン・ソンドゥクは「この1か月間の成長は、4人の中でダントツ。常に私たちの期待と想像を超えました」と評価した。

今後2人は既にデビューが決定しているアメリカ出身のエミリー（20）、スウェーデン出身のレクシー（21）、ブラジル出身のサマラ（20）の3人の中に最後の1人として加わり、4人目のメンバーとして、アメリカ・ロサンゼルスにある「The FONDA THEATRE」のステージに立ち200人の観客の前でパフォーマンスする。そのパフォーマンスの結果を経て、最後の1人が決定となる。なおAOIとRINKAはここで脱落となった。（『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』／ABEMA K-POPチャンネル）