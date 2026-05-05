連休最終日は各地で汗ばむ陽気に 半袖で過ごせるところも【気象予報士が解説│新潟】
5月5日は朝から気持ちのいい青空が広がりました。
連休最終日の5月6日はお出かけ日和が続きそうです。
◆5月6日午前9時の予想天気図
5月6日も本州付近は、東に中心を持つ高気圧にすっぽりと覆われる見込みです。
このため、県内は各地で晴れの天気が続く見込みです。
乾いた空気に包まれて、5月5日以上に空気が乾燥しそうです。
◆5月6日の予想最高気温
5月6日の予想最高気温は、各地で5月5日より高く、23℃前後の所が多くなるでしょう。
長岡市と湯沢町で25℃、阿賀町では26℃と、夏日予想の所もあります。
昼間は半袖で過ごせる所もありますが、外で活動する方は、こまめに水分を取るなど、熱中症対策をしてお過ごし下さい。
◆火の取り扱いにも注意
空気がカラカラになる5月6日は、火の取り扱いにも注意が必要です。
特に屋外でバーベキューやキャンプをする方は枯草のある場所を避けたり、火を使っている時は、その場から離れないようにして下さい。
乾燥していると飛び火して、燃え広がる危険性が高まります。
ぜひ、細心の注意を払って、連休最終日、レジャーなどを楽しんでください。
連休最終日の5月6日はお出かけ日和が続きそうです。
◆5月6日午前9時の予想天気図
5月6日も本州付近は、東に中心を持つ高気圧にすっぽりと覆われる見込みです。
このため、県内は各地で晴れの天気が続く見込みです。
乾いた空気に包まれて、5月5日以上に空気が乾燥しそうです。
◆5月6日の予想最高気温
5月6日の予想最高気温は、各地で5月5日より高く、23℃前後の所が多くなるでしょう。
長岡市と湯沢町で25℃、阿賀町では26℃と、夏日予想の所もあります。
昼間は半袖で過ごせる所もありますが、外で活動する方は、こまめに水分を取るなど、熱中症対策をしてお過ごし下さい。
空気がカラカラになる5月6日は、火の取り扱いにも注意が必要です。
特に屋外でバーベキューやキャンプをする方は枯草のある場所を避けたり、火を使っている時は、その場から離れないようにして下さい。
乾燥していると飛び火して、燃え広がる危険性が高まります。
ぜひ、細心の注意を払って、連休最終日、レジャーなどを楽しんでください。