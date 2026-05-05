目の前で車に当て逃げされた野良猫を保護。犬派だった飼い主が“猫と暮らす幸せ”を実感し、無類の猫好きになるまで

目の前で車に当て逃げされた野良猫を保護。犬派だった飼い主が“猫と暮らす幸せ”を実感し、無類の猫好きになるまで