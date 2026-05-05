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「痛い！」元プロ野球選手・緒方耕一が悶絶!?足首の関節ズレが招く身体の不調とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「つのだ式関節整体 角田紀臣(つのだ のりおみ)」が、「【足首がグラつく】原因は関節のズレだった!?緒方耕一も体感した驚愕の変化」と題した動画を公開した。動画では、元プロ野球選手の緒方耕一氏が登場し、長年抱える身体の不調について角田紀臣氏の関節整体を体験している。



緒方氏は現役時代から腰痛に悩まされており、アキレス腱近くにある三角骨の手術も経験したことを告白。角田氏が壁に後頭部と踵をつけて立つ「反り腰チェック」を実施すると、緒方氏の腰と壁の間には手がすっぽり入る「スッカスカ」な状態であることが判明した。



続いて足のチェックでは、片足でのつま先立ちで右足の不安定さが露呈する。角田氏は、右足首をカバーして重心が左に寄っていると指摘し、「足首と踵の関節周りを安定させないと上半身の力も出なくなる」と解説した。ベッドでの施術に入ると、角田氏は右足のリスフラン関節などのズレを指摘。「普通は痛くない」という足先の関節を触られた緒方氏は、顔をしかめながら「痛い！」と思わず声を上げる。その後、癒着をリリースし関節の位置を矯正すると、痛みが消え去る様子が収められている。



施術後の検証では、右足を前に出して左腕を下へ押された際、施術前は腕の力が逃げて全く耐えられなかった緒方氏が、しっかりと耐えられるように変化。右足でのつま先立ちも安定感を増し、「全然違う」と驚きの声を上げた。足の安定性を取り戻し、次回の動画で予定されている肩の施術への期待が高まる内容となっている。