マーク・パンサー、結婚記念日で2ショット公開「楽しいことも、大変なことも…」25年を振り返る
globeのマーク・パンサー（56）が5日、自身のXを更新。結婚記念日として2ショットを公開した。
【写真】「楽しいことも、大変なことも…」ケーキとともに2ショットを公開したマーク・パンサー
マークは「結婚記念日 出会ってから、もう25年やなぁ。代官山、三番町、三田、ハワイ、石垣島、ニース、芦屋、六甲アイランド、鎌倉、そして今は別府。いろんな場所で、いろんなドラマがあったなぁ。楽しいことも、大変なことも、ずっと一緒に乗り越えてきたなぁっち思うわ」と振り返った。
続けて「いつもほんとにありがとう。これからもな、まだまだ一緒に、いっぱい冒険していこうや」と感謝をつづった。
写真ではケーキを持ちながら笑顔で2ショットに収まるショットを公開した。
【写真】「楽しいことも、大変なことも…」ケーキとともに2ショットを公開したマーク・パンサー
マークは「結婚記念日 出会ってから、もう25年やなぁ。代官山、三番町、三田、ハワイ、石垣島、ニース、芦屋、六甲アイランド、鎌倉、そして今は別府。いろんな場所で、いろんなドラマがあったなぁ。楽しいことも、大変なことも、ずっと一緒に乗り越えてきたなぁっち思うわ」と振り返った。
続けて「いつもほんとにありがとう。これからもな、まだまだ一緒に、いっぱい冒険していこうや」と感謝をつづった。
写真ではケーキを持ちながら笑顔で2ショットに収まるショットを公開した。