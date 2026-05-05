人生初のデートで気をつけたいこと９つ
生まれて初めてのデートは期待と不安で胸がいっぱいになってしまうもの。当日もきっとドキドキの連続でしょう。でも「緊張しすぎてドギマギしてしまった」なんてことは避けたいですよね。ということで今回は、「人生初のデートで気をつけたいこと９つ」をご紹介いたします。
【１】前日にデートプランを練っておく
前日の夜に、当日のシミュレーションを兼ねてデートプランを練っておきましょう。しっかり準備しておけば気持ちに余裕が生まれます。いざという時のために、普段からデートにふさわしい場所をリサーチしておくとより安心です。
【２】デート代を全部おごっても大丈夫なくらいのお金を用意しておく
デート代をワリカンにするか、しないかは付き合いだしてから決めることが多いものです。初めてのデートで全部おごる必要はないかもしれませんが、女の子の手持ちのお金が足りなくなることもあるかもしれないので、もしもに備えてお金を多めに持っていった方がいいでしょう。
【３】解散時間を確認しておく
実家暮らしの女の子は、門限がある場合もあります。長く引き留めすぎると迷惑をかけてしまうことがあるかもしれませんので、デートの前か、集合した時に解散時間を聞いてみましょう。また、時間をしっかり守って、彼女を自宅まで送り届ければ、「しっかりした人だな」と思ってもらえるかもしれません。
【４】二人で盛り上がれる話題を想定しておく
共通の話題を用意しておけば、話題が途切れて沈黙してしまうこともありません。デート前に女の子の興味がある話題を探っておいた方がいいでしょう。女の子と共通の趣味や友人について事前に把握しておけば、二人の会話は盛り上がりやすくなるはずです。
【５】デート中はウェイターさんなどに紳士的に話す
レストランやカフェのウェイターさんや、お店の店員さんへの気配りを忘れない姿勢は、女の子に好印象を抱かせます。逆に横柄な態度をとってしまうと「いつか私にも嫌な態度をとるかも・・・」と思われてしまうかもしれません。誰に対しても丁寧な口調で話すようにしましょう。
【６】食事をする時は、手を汚したり口を大きく開けないと食べられないものを避ける
デート中は、ハンバーガーやスパゲティなど、手を汚したり、食べ方に気を使うものを避けたいという女性もいます。彼女の好みを考慮したうえで、ナイフ・フォーク・お箸などを使って、スマートに食べられるものを選ぶのが無難です。
【７】落ち着いた雰囲気のカフェやレストランを事前に調査する
騒がしいところでは落ち着いて食事や休憩を楽しむことができませんし、ゆっくり会話もできません。デート中に行きあたりばったりでお店を探すと、いいところを見つけられないことも多いので、事前にリサーチし、必要に応じて予約をしておけば安心です。
【８】女の子が見たがっている映画を優先する
映画は見終わったらおしまいではありません。鑑賞後に映画の感想を語り合うのも楽しみのひとつ。女の子が興味を持っている作品を見る方が、二人の会話は盛り上がるでしょう。
【９】出かける前に身だしなみを鏡でチェックする
彼女と急接近した時など、想像を絶するタイミングで鼻毛は露出しているものです。ヒゲや鼻毛が伸びていないか、デートにふさわしい清潔感がある服装かどうかなど、出かける前に鏡で入念にチェックしておきましょう。身だしなみのミスで女の子に嫌われてしまっては損です。
みなさんは、人生初のデートの時にどんなことに気をつけようと思いましたか？ また、生まれて初めてデートする人にアドバイスをするとしたら、どんなことを伝えるのでしょうか。ご意見をお待ちしております。（外山武史）
【１】前日にデートプランを練っておく
前日の夜に、当日のシミュレーションを兼ねてデートプランを練っておきましょう。しっかり準備しておけば気持ちに余裕が生まれます。いざという時のために、普段からデートにふさわしい場所をリサーチしておくとより安心です。
デート代をワリカンにするか、しないかは付き合いだしてから決めることが多いものです。初めてのデートで全部おごる必要はないかもしれませんが、女の子の手持ちのお金が足りなくなることもあるかもしれないので、もしもに備えてお金を多めに持っていった方がいいでしょう。
【３】解散時間を確認しておく
実家暮らしの女の子は、門限がある場合もあります。長く引き留めすぎると迷惑をかけてしまうことがあるかもしれませんので、デートの前か、集合した時に解散時間を聞いてみましょう。また、時間をしっかり守って、彼女を自宅まで送り届ければ、「しっかりした人だな」と思ってもらえるかもしれません。
【４】二人で盛り上がれる話題を想定しておく
共通の話題を用意しておけば、話題が途切れて沈黙してしまうこともありません。デート前に女の子の興味がある話題を探っておいた方がいいでしょう。女の子と共通の趣味や友人について事前に把握しておけば、二人の会話は盛り上がりやすくなるはずです。
【５】デート中はウェイターさんなどに紳士的に話す
レストランやカフェのウェイターさんや、お店の店員さんへの気配りを忘れない姿勢は、女の子に好印象を抱かせます。逆に横柄な態度をとってしまうと「いつか私にも嫌な態度をとるかも・・・」と思われてしまうかもしれません。誰に対しても丁寧な口調で話すようにしましょう。
【６】食事をする時は、手を汚したり口を大きく開けないと食べられないものを避ける
デート中は、ハンバーガーやスパゲティなど、手を汚したり、食べ方に気を使うものを避けたいという女性もいます。彼女の好みを考慮したうえで、ナイフ・フォーク・お箸などを使って、スマートに食べられるものを選ぶのが無難です。
【７】落ち着いた雰囲気のカフェやレストランを事前に調査する
騒がしいところでは落ち着いて食事や休憩を楽しむことができませんし、ゆっくり会話もできません。デート中に行きあたりばったりでお店を探すと、いいところを見つけられないことも多いので、事前にリサーチし、必要に応じて予約をしておけば安心です。
【８】女の子が見たがっている映画を優先する
映画は見終わったらおしまいではありません。鑑賞後に映画の感想を語り合うのも楽しみのひとつ。女の子が興味を持っている作品を見る方が、二人の会話は盛り上がるでしょう。
【９】出かける前に身だしなみを鏡でチェックする
彼女と急接近した時など、想像を絶するタイミングで鼻毛は露出しているものです。ヒゲや鼻毛が伸びていないか、デートにふさわしい清潔感がある服装かどうかなど、出かける前に鏡で入念にチェックしておきましょう。身だしなみのミスで女の子に嫌われてしまっては損です。
みなさんは、人生初のデートの時にどんなことに気をつけようと思いましたか？ また、生まれて初めてデートする人にアドバイスをするとしたら、どんなことを伝えるのでしょうか。ご意見をお待ちしております。（外山武史）