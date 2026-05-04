県内ではクマの目撃が相次いでいます。



3日は安曇野市で、4日は諏訪郡原村で、クマが捕獲されていて、これからの時季クマへの注意が特に必要になります。



3日、安曇野市で撮影されたクマ。民家に居座り食べ物を探していました。



現場は、JR大糸線安曇追分駅から西に1.1キロほどの住宅が点在する田園地帯。クマは、体長およそ1メートルの成獣で、午後2時半ごろ、麻酔銃を使い捕獲されその後、駆除されました。





クマの捕獲は4日も…。大和洋介記者「原村の民家です。クマはこの奥の茂みに潜んでいたということです。民家の窓には、クマの手の跡がついているのがわかります」クマが居座った民家の住人「（家の）中からのぞいたら、（クマの）頭だけ見えた。私、まだドキドキしている。本当のこと言うと」4日午前10時すぎ、原村中新田で「住宅や店の敷地内にクマがいる」と住民から警察に通報がありました。クマの体長は1メートル10センチ。体重は、推定45キロ。村の農林課によりますと、午後1時半すぎに麻酔銃を使って捕獲したあと駆除したということです。現場は、中央道諏訪南インターチェンジから北東へ1.8キロほどで民家やレストランが点在しています。この周辺では4月30日にもクマが目撃されていて、夜11時過ぎに民家の窓ガラスをたたくクマも目撃されています。クマが居座った民家の住人「（4月30日に）フェンスによじ登ってやられた。その時はびっくりした。障子を開けたらクマが（窓ガラスを）ガリガリやっていたそれはびっくりした」住宅地の庭先で相次ぐクマの目撃情報に専門家は…。NPO法人信州ツキノワグマ研究会 浜口あかりさん「冬眠でずっと飲まず食わずなので、今ちょうどおなかを減らして、これからどんどん食べものを食べながら、夏に食べ物が少なくなるので、今一生懸命食べている時季。まずは来させないというのが大事なので、庭に食べられるようなものを置かないというのが大事。できれば庭を藪っぽくしておかないこと。そこが隠れる場所だと思って庭に入り込まれてしまうと困ったことになる」県内で相次ぐクマの目撃情報、これからの時季はさらに注意が必要です。