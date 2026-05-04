ラグビーやゴルフなど12種目「友達や家族と一緒に」スポーツの楽しさ体験【新潟】
ゴールデンウィークを利用して、子どもたちにスポーツの楽しさを知ってもらうイベントが新潟市で開かれました。
デンカビッグスワンスタジアムで開かれた『スポーツ体験キャラバン』。県スポーツ協会が主催するイベントで、親子で体を動かす楽しさを体感できます。ラグビーやゴルフなど12種目のブースが並び、子どもたちは思い思いに体を動かしました。
■胎内市から
「楽しかった。(Q.ゴルフどんなところが楽しかった？)球を打つところ。」
■胎内市から
「普段やったことのないスポーツに、友達や家族と一緒に参加できるのがいい。」
■新潟市内から
「成長を感じました。途中で抱っこになるかと思ったけれど全部走ってくれたので。」
■県スポーツ協会 佐川光輝さん
「いままで体験したことのないスポーツに触れて、こんなスポーツもあるんだなとか体を動かすのは楽しいなとか、他のスポーツに触れてみたいというきっかけにしてもらえたらうれしい。」
このイベントは、7月に長岡市寺泊と三条市でも開かれます。
デンカビッグスワンスタジアムで開かれた『スポーツ体験キャラバン』。県スポーツ協会が主催するイベントで、親子で体を動かす楽しさを体感できます。ラグビーやゴルフなど12種目のブースが並び、子どもたちは思い思いに体を動かしました。
■胎内市から
「楽しかった。(Q.ゴルフどんなところが楽しかった？)球を打つところ。」
■胎内市から
「普段やったことのないスポーツに、友達や家族と一緒に参加できるのがいい。」
■新潟市内から
「成長を感じました。途中で抱っこになるかと思ったけれど全部走ってくれたので。」
■県スポーツ協会 佐川光輝さん
「いままで体験したことのないスポーツに触れて、こんなスポーツもあるんだなとか体を動かすのは楽しいなとか、他のスポーツに触れてみたいというきっかけにしてもらえたらうれしい。」
このイベントは、7月に長岡市寺泊と三条市でも開かれます。