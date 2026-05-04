シングルモーターでも不満ない動力性能

メルセデス・ベンツGLB EQテクノロジーの運転体験は、まさに高級車へふさわしい。今回は、シングルモーターの250＋とツインモーターの350 4マティックへ試乗したが、どちらも動力性能には余裕がある。操縦性や快適性、遮音性のレベルも高い。

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殆どの人は、250＋でも非力に感じることはないはず。かといって、予算を少し追加すれば、1段パワフルな350 4マティックも視野に入り、なかなか悩ましい。フロントモーターを追加しても重量増は50kg以下で、航続距離も目立って短くなるわけではない。



メルセデス・ベンツGLB 250＋ ウィズEQテクノロジー・スポーツ（欧州仕様）

回生ブレーキの効きは、シフトセレクターのレバーを前後に倒すことで変更可能。AMGラインでは、ステアリングホイール裏にパドルも追加される。オート・モードも用意されるが、任意に減速感を調整できるうえ惰性走行にも対応し、速度管理しやすい。

モード問わず多様な条件へ対応するエアサス

サスペンションは、標準では一般的なダンパーながら、AMGライン・プレミアムへアップグレードすると、英国仕様ではアダプティブダンパーを組める。試乗車のように。アルミホイールも、20インチへ大径化されるけれど。

スポーツ・モードでは適度に引き締まり、高速域での安定性を向上。コンフォート・モードを選ぶと、郊外の一般道に多いツギハギも、滑らかに吸収してくれる。



メルセデス・ベンツGLB 250＋ ウィズEQテクノロジー・スポーツ（欧州仕様）

とはいえ、どのモードでも多様な条件へ対応し、乗り心地は良好。路面の凹凸をそつなく処理し、あえてドライブモードを切り替える必要性は感じにくいかも。

ステアリングは滑らかに操れ、反応は直感的。7シーターのSUVへ、期待する以上といえる。車重は2200kgとのことだが、カーブが連続する峠道でも、背の高いボディを弄ぶような印象はない。まるでサルーンのCLAのように、身のこなしは洗練されている。

現実的に480km以上狙える航続距離

現実的な航続距離は、今回試乗した限り、250＋で480km以上は狙える印象。350 4マティックでも、450km以上は1充電で走れそうだ。ちなみに、BMW iX3の方が航続距離はやや有利。そのかわり、7シーターではない。

高効率へ貢献するのが、簡単に強さを選べる回生ブレーキ。運動エネルギーを、効果的に電気へ変換できるように感じられた。もちろん、高度な駆動用モーターやインバーター、滑らかなスタイリングなどの、相乗効果でもある。



メルセデス・ベンツGLB 250＋ ウィズEQテクノロジー・スポーツ（欧州仕様）

急速充電は、最大320kWまでと高速。ただし、従来の電圧400Vの急速充電器には、オプションのコンバーターが必要になる。800Vの機器が普及し、必要性は低いと思うが。

EQB以上の人気獲得は想像に難くない

メルセデス・ベンツは、2026年に創業140周年を迎えた。これを記念するべく、新モデルが次々に投入される予定にある。新しい電動のAMG GT 4ドアクーペも控えている。しかしGLB EQテクノロジーは、それらに埋もれない訴求力を備える。

不足ない動力性能に流暢な操縦性、しなやかな乗り心地に加えて、7シーターの実用性へ共感するユーザーは少なくないはず。想像以上に運転しやすく、多様に活躍してくれる。ツインモーター版の電費が、大きく低下しない点も見逃せない。



メルセデス・ベンツGLB 250＋ ウィズEQテクノロジー・スポーツ（欧州仕様）

ひと回り大きいSUVへ匹敵する実用性を叶えつつ、確かな進化を遂げたといえるGLB EQテクノロジー。EQB以上の人気を集めるであろうことは、想像に難くない。

◯：充分に長い航続距離 平均的な大人もしっかり座れる3列目 滑らかな乗り心地と正確な操縦性 扱いやすい回生ブレーキ

△：内装の質感はより高められる 電圧400Vの急速充電器へ標準では対応しない

メルセデス・ベンツGLB 250＋ ウィズEQテクノロジー・スポーツ（欧州仕様）のスペック

英国価格：5万3700ポンド（約1128万円）

全長：4732mm

全幅：1861mm

全高：1687mm

最高速度：209km/h

0-100km/h加速：7.4秒

航続距離：542-632km

電費：5.4-6.2km/kWh

CO2排出量：−g/km

車両重量：2200kg

パワートレイン：永久磁石同期モーター

駆動用バッテリー：85.0kWh

急速充電能力：320kW（DC）

最高出力：271ps

最大トルク：34.0kg-m

ギアボックス：1速リダクション／後輪駆動



メルセデス・ベンツGLB 250＋ ウィズEQテクノロジー・スポーツ（欧州仕様）