東京Vに痛手。吉田が靱帯＆半月板損傷、山見はトレーニングで負傷して今季絶望の可能性
東京ヴェルディは５月４日、DF吉田泰授とFW山見大登の負傷を発表した。
吉田は４月29日にホームで行なわれたJ１百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST第13節の鹿島アントラーズ戦（２−１）で受傷した。
90＋１分に自陣ペナルティエリア手前でルーズボールを回収しようとした際に、鹿島DF濃野公人と交錯。メディカルスタッフの確認後に担架に乗せられてピッチを後にした。その後、左膝の複合靭帯損傷および半月板損傷と診断された。
一方、山見はトレーニング中に負傷し、左膝前十字靭帯損傷が判明した。
なお、２人の加療期間は公表されていない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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90＋１分に自陣ペナルティエリア手前でルーズボールを回収しようとした際に、鹿島DF濃野公人と交錯。メディカルスタッフの確認後に担架に乗せられてピッチを後にした。その後、左膝の複合靭帯損傷および半月板損傷と診断された。
一方、山見はトレーニング中に負傷し、左膝前十字靭帯損傷が判明した。
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