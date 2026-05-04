相場展望5月$日号　米国株: S&P・ナスダックは最高値更新も、決算発表終盤後の動向注視　日本株: 日経平均上昇を牽引したハイテク株の2極化が目立ち始めた

■I.米国株式市場

●1.NYダウの推移

1）4/30、NYダウ+790ドル高、49,652ドル 2）5/01、NYダウ▲152ドル安、49,499ドル

【前回は】相場展望4月30日号 米国株: AIを巡り成長懸念で世界株式相場は変調に入ったか? 要注目 日本株: 海外短期筋の買いvs多くの機関投資家の売りが続く、海外勢から目を離せない

●2.米国株: S&P・ナスダックは最高値更新も、決算発表終盤後の動向に注視

1）S&P500種とナスダックは最高値更新、ハイテクが支える流れ。 （1）S&P500種とナスダックが最高値更新した要因 ・イランが和平に向けた新提案をパキスタンに提示した。 ・原油価格の下落。 ・アップルの好決算を好感。これまでに決算発表した314社のうち、83％が利益予想を上回り、78％が売上高予想を上回った。

（2）米国株価指数5/1の状況（前日比） ・NYダウ ▲0.31％安 ・ナスダック総合 +0.89％高 ・S&P500種 +0.29％高 ・半導体株（SOX） +0.87％高

（3）米国株高を主導してきた人工知能（AI）・半導体関連株に陰りが見え始める

2）1~3月期決算発表シーズンも終盤 （1）来週以降、株価上昇にとって重要な好決算材料がなくなる。

（2）このため、改めて足元の材料が直視される懸念がある。 ・イラン攻撃では、 ・戦争権限法に規定された60日を超えたため、トランプ氏の対応が注目される。 ・和平案の歩み寄り? ・トランプ氏支持層で戦争反対が多いため、早期の終結期待がある。

・EUへのトランプ制裁で亀裂が深まるか ・トランプ関税の25％への上昇に対するEUの反発。 ・ドイツ駐留軍5,000人規模の削減。スペイン、イタリアでの削減に波及するか?

・米国内では、 ・インフレ加速。 ・金利引上げの可能性。 ・トランプ共和党支持率。 ・11月中間選挙で、トランプ共和党の少数派転落の危機。トランプ政権のレイムダック化。議会で大統領「罷免の提案」の可能性。

●3.米国軍がホルムズ海峡通過のため船舶を誘導、5/4から開始、トランプ氏（共同通信）

1）国際海事機関によると、ペルシャ湾には約2万人の船員と2,000隻の船舶が立ち往生している。

●4.トランプ氏、イランに対する敵対行為は「終結した」と宣言（読売新聞）

1）戦争権限法が議会の承認なしに軍派遣は原則60日以内と規定していることから、敵対行為の終了を宣言して60日間の制限をかわす狙いがあるとみられる。

●5.米国財務省、ホルムズ通行料巡り制裁リスクを警告、慈善寄付も対象（ロイター）

●6.トランプ氏、EU車関税25％に引上げ表明、欧州議会は反発（ロイター）

●7.FRB高官はタカ派姿勢を強調（フィスコ）

1）連邦公開市場委員会（FOMC）で反対票を投じたハマック米国クリーブランド連銀総裁、カシュカリ米国ミネアポリス連銀総裁は5/1に声明を発表した。カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁は「インフレ期待が無秩序となった場合、利上げ必要となる可能性」に言及し、「FOMC声明のフォーワードガイダンスはもはや適切ではない」と主張した。もし戦争が継続したら、インフレ期待が上昇する可能性を指摘した。ハマック・クリーブランド連銀総裁は「FOMCの緩和バイアスはもはや適切ではない」と説明した。経済指標が堅調な結果になると、年内の利下げ観測がさらに後退することになり、ドル買いを支援すると見る。

2）FRBはFOMCで、市場の予想通り政策金利（フェデラルファンドFF金利の誘導目標）を据え置き、3.50~3.75％に決定したが、8対4で据え置き決定と、1992年8月来で最多の反対となった。

●8.米国4月ISM製造業景況指数は52.7と、予想53.2を下回る、3月は52.7（フィスコ）

1）一方、仕入れ価格は指数は84.6に上昇し、4年ぶりの高水準に達した。上昇は4カ月連続。（ブルームバーグ）

●9.パウエルFRB議長、FRBの理事を留任の意向、トランプ氏は不満あらわ（AFPBB）

●10.ウォーシュ次期FRB議長、利下げ再開の是非巡りFRBの分裂深まる（ブルームバーグ）

1）FRBメンバーの3人が、利下げ再開を示唆する声明の文言に反対。 2）パウエル氏の留任で、短期的な利下げの可能性が低下することも。

■II.中国株式市場

●1.上海総合指数の推移

1）4/30、上海総合+4高、4,112 2）5/01~05は「労働節」のため休場

■III.日本株式市場

●1.日経平均の推移

1）4/30、日経平均▲632円安、59,284円 2）5/01、日経平均+228円高、59,513円 3）5/04、祝日「みどりの日」のため休場

●2.日本株: 日経平均上昇を牽引したハイテク株の2極化が目立ち始めた

1）日経平均寄与上位 （1）4/30、日経平均▲632円安、寄与上位5銘柄▲567円安、占有率89.71％ 寄与上位 寄与額 下落率 アドバンテスト ▲360円安 ▲5.01％安 東京エレクトロン ▲76 ▲1.68 フジクラ ▲62 ▲4.94 ソフトバンクG ▲39 ▲0.93 コナミ ▲30 ▲4.50 合計 ▲567

・全体的に売られた。 値上がり 値下がり 日経平均 新高値 新安値 347 1,195 ▲632円安 41 195 ・なかでも、AI・半導体関連銘柄が売られたのが目立った。

（2）5/01、日経平均+228円高、寄与上位5銘柄+614円高、占有率269.29％ 寄与上位 寄与額 上昇率 東京エレクトロン +308円高 +6.89％高 ソフトバンクG +165 +3.93 豊田通商 +77 +12.57 住友商事 +34 +17.12 ダイキン +30 +4.05 合計 +614

・東京エレクトロンは前日に好決算を発表し、好感した買いが入り日経平均を1社で+308円押し上げた。 ・銘柄の上げ・下げ数でみると、日経平均こそ上昇したが、全般的に弱かった。値上がり670、値下がり844と、値下がり銘柄が過半を占めた。新高値41、新安値195と、新安値銘柄数が多かった。 ・ただ、AI・半導体関連では、明暗を分けた。東京エレクトロンやソフトバンクGが上げた一方、アドバンテストやTDK、フジクラ、キオクシアが下げて、2極化したのが目立った。 ・商社株は好決算発表を受け、人気化し買いが膨らんだ。商社株は好決算発表が好感されて買われ、豊田通商、住友商事、三菱商事の3社で日経平均を+134円押し上げた。

●3.三菱商事、今期純利益+37％増の1.1兆円予想、米国シェール事業など寄与（ロイター）

●4.大手商社5社の連結純利益（共同通信）

2026年3月期 2027年3月期予想 三菱商事 8,004億円・▲15.8％減 1兆1,000億円・+37.4％増 伊藤忠商事 9,002 +2.3％増 9,500 +5.5％増 三井物産 8,339 ▲7.4％減 9,200 +10.3％増 住友商事 6,003 +6.8％増 6,300 +4.9％増 丸紅 5,438 +8.1％増 5,800 +6.6％増

●5.日本政府・日銀、為替介入を実施、財務相らの「最後通告」後=関係者（ロイター）

1）この日の円/ドルは、一時160円後半と1年9カ月ぶりの高値圏まで上昇した。夕方に片山・財務相、続いて三村・財務官が円安の牽制発言すると、円/ドルは160円を割り込み、その後も下げ足を速めて155円半ばまで円高となった。

●6.食料品、ナフサ供給難で食品で値上げラッシュが再燃の兆し（帝国データバンク）

1）食品包装フィルムをはじめ、石油由来の樹脂素材でコスト上昇圧力が顕著となっており、食品包装・資材分野では強力な値上げ圧力がみられる。

■IV.注目銘柄（投資は自己責任でお願いします）

執筆者プロフィール

・3038 神戸物産 業績回復期待 ・4686 ジャストシステム 業績好調 ・6098 リクルート 業績堅調

中島義之 （なかしま よしゆき）

1970年に積水化学工業(株)入社、メーカーの企画・管理（財務含む）を32年間経験後、企業再生ビジネスに携わる。現在、アイマックスパートナーズ（株）代表。メーカーサイドから見た金融と企業経営を視点に、株式含む金融市場のコメントを2017年から発信。発信内容は、オープン情報（ニュース、雑誌、証券リポート等々）を分析・組み合わせした上で、実現の可能性を予測・展望しながらコメントを作成。http://note.com/soubatennbou