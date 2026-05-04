健康上の理由で11年続けてきた番組を一時降板…SUPER JUNIOR・ヒチョル、心配の声にコメント

ボーイズグループSUPER JUNIORのヒチョルが、JTBCのバラエティ番組『知ってるお兄さん』からの一時降板についてコメントし、ファンを安心させた。

去る5月3日、ヒチョルは自身のSNSを通じて、タレントのチャン・ソンギュが寄せた心配のメッセージに答える形で、現在の心境を伝えた。

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彼は、「知人たちから心配の電話がたくさん来る」として、「疲弊した姿を視聴者の皆さんに見せるのは礼儀ではないと判断し、しばし休むことにした」と降板の理由を説明した。

続けて、「毎週木曜日が収録日だが、海外で仕事があるたびに番組スタッフや出演者が配慮してくださった」として、「毎回、流動的な出演で迷惑をかけるわけにはいかないと思い、休むことに決めた」と付け加えた。

ただし、隔週で撮影されるほかの番組については、スケジュールの調整が可能なため、出演を継続する予定であることを明らかにした。

（写真＝ヒチョルInstagram）チャン・ソンギュの投稿にコメントしたヒチョル

左からヒチョル、チャン・ソンギュ

『知ってるお兄さん』に対する格別な愛情も隠さなかった。彼は、「僕にとって本当に大切な番組だ」と強調。

また、自身の空席を埋めることになったコメディエンヌのキム・シニョンについて、「キム・シニョンが合流したことで、安心して休めるようになった。より豊かになる番組を楽しみにしていてほしい」と呼びかけた。

なお、2015年に韓国で放送を開始した『知ってるお兄さん』は、“兄貴学校”をコンセプトにしたJTBCを代表する長寿バラエティ番組だ。ヒチョルは放送開始からオリジナルメンバーとして、ウィットに富んだトークとバラエティセンスで番組をリードしてきた。ヒチョルは、健康上の理由で、しばらく番組を離れる。

◇ヒチョル プロフィール

1983年7月10日生まれ。韓国・江原道出身。SMエンターテインメントで約3年間トレーニングを受け、2005年のドラマ出演によって芸能界入り。それから8カ月後にK-POPグループSUPER JUNIORのメンバーに加わった。韓国芸能界きっての美形顔と自由奔放な性格の持ち主。その個性的なキャラクターがバラエティ番組で生かされ、高い知名度を誇るようになる。日本のサブカルチャーオタクとしても有名。2020年1月にTWICE・モモとの交際を認めたが、2021年7月に破局した。