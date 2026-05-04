ハセガワ、プラモデル「『エリア88』F-20 タイガーシャーク “風間 真”」の完成見本が公開
【「エリア88」F-20 タイガーシャーク “風間 真”】 6月24日ごろ 発売予定 価格：3,850円
ハセガワは、プラモデル「『エリア88』F-20 タイガーシャーク “風間 真”」の完成見本を5月1日に公開した。発売は6月24日ごろを予定し、価格は3,850円。
本商品は新谷かおる氏のマンガ「エリア88」よりタイガーシャークを1/72スケールプラモデル化したもの。ストーリー後半にてシンが手に入れた最新鋭機タイガーシャークをプラモデル化され、シャープなラインが再現され、垂直尾翼のラインは2タイプから選択可能。
また、「アスラン王国 空軍 外人部隊基地エリア88所属 風間 真 乗機」のデカールが付属する。さらに、「風間 真」のアクリルスタンドが付属する。
【新製品情報】- ハセガワ (@hasegawa_model) May 1, 2026
1/72スケールのタイガーシャークに
「風間 真」のアクリルスタンドが付属する限定キット！！
1:72プラモデル
「「エリア88」F-20 タイガーシャーク “風間 真”」
2026年6月24日ごろ発売https://t.co/UtbW9mqgzZ#ハセガワ #エリア88 pic.twitter.com/RACUoOUAMt
(C)新谷かおる