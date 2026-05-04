【義実家へ帰省、ムリ〜！】「女の刺身は切れ端」泊まりたくない【第11話まんが】#ママスタショート
長期休暇の時期が近づくと「ああ、またかあ」なんてため息ほろり。義実家への帰省を前にママたちは、多種多様な思いや悩みを抱えているようです。ママたちが「義実家へ帰省、ムリ〜！」と思わず言いたくなるエピソードを紹介します。
今回は、義実家の抱える3つの問題から起こった一件です。
2歳の男の子のママ・みれいさんは、義実家にはどうしても宿泊したくない理由があります。それが「男尊女卑」「衛生観念の欠如」「価値観の違い」の3つ。
「男尊女卑」主義な義母は、家事は女のやるもの、何があっても嫁が家事をこなすのは当然という考え。また、おいしそうな刺身があっても「女は切れ端よ」と言ってのける始末。
「衛生観念の欠如」は、掃除が雑でエアコンのフィルターを掃除しないため、宿泊すると息子くんの咳が止まらなくなるのだとか。
そして「価値観の違い」は、息子くんの夜泣き対応のやり方を押し付けてくること。
聞いているだけで、小さなお子さんを連れての義実家泊にNGを出したくなりますよね。どうなる〜？
みなさんも、義実家への帰省「ムリ〜！」なエピソードはありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
今回は、義実家の抱える3つの問題から起こった一件です。
2歳の男の子のママ・みれいさんは、義実家にはどうしても宿泊したくない理由があります。それが「男尊女卑」「衛生観念の欠如」「価値観の違い」の3つ。
「衛生観念の欠如」は、掃除が雑でエアコンのフィルターを掃除しないため、宿泊すると息子くんの咳が止まらなくなるのだとか。
そして「価値観の違い」は、息子くんの夜泣き対応のやり方を押し付けてくること。
聞いているだけで、小さなお子さんを連れての義実家泊にNGを出したくなりますよね。どうなる〜？
みなさんも、義実家への帰省「ムリ〜！」なエピソードはありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部