欧州株　独仏株は高安まちまち、英市場は休場
東京時間16:30現在
英ＦＴＳＥ100　 10363.93（休場）
独ＤＡＸ　　24362.16（+69.78　+0.29%）
仏ＣＡＣ40　 8102.34（-12.50　-0.15%）
スイスＳＭＩ　 13141.13（+4.86　+0.04%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間16:30現在
ダウ平均先物JUN 26月限　49630.00（-16.00　-0.03%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限　7271.75（+13.75　+0.19%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限　27937.00（+101.25　+0.36%）