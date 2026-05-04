欧州株 独仏株は高安まちまち、英市場は休場
欧州株 独仏株は高安まちまち、英市場は休場
東京時間16:30現在
英ＦＴＳＥ100 10363.93（休場）
独ＤＡＸ 24362.16（+69.78 +0.29%）
仏ＣＡＣ40 8102.34（-12.50 -0.15%）
スイスＳＭＩ 13141.13（+4.86 +0.04%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間16:30現在
ダウ平均先物JUN 26月限 49630.00（-16.00 -0.03%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 7271.75（+13.75 +0.19%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 27937.00（+101.25 +0.36%）
東京時間16:30現在
英ＦＴＳＥ100 10363.93（休場）
独ＤＡＸ 24362.16（+69.78 +0.29%）
仏ＣＡＣ40 8102.34（-12.50 -0.15%）
スイスＳＭＩ 13141.13（+4.86 +0.04%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間16:30現在
ダウ平均先物JUN 26月限 49630.00（-16.00 -0.03%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 7271.75（+13.75 +0.19%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 27937.00（+101.25 +0.36%）