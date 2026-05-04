ドル円１５６．９０近辺、ユーロドル１．１７２５近辺＝ロンドン為替



ドル円１５６．９０近辺、ユーロドル１．１７２５近辺＝ロンドン為替



ロンドン早朝、ドル円は156.90近辺、ユーロドルは1.1725近辺で推移している。ドル円は東京不在のアジア市場で急変動をみせた。157.25付近まで買われたところで、一気に売りが入り、安値を155.72付近に更新。しかし、その後はすぐに156円台後半へ買い戻されて現在に至っている。連休中であっても当局による介入警戒感は継続している。



ユーロドルは上に往って来い。1.1763付近まで買われたあとは1.1720付近まで反落。先週末NY終値1.1721付近では下げ止まり、足元では1.1720台で揉み合っている。



NY原油先物は102ドル台後半へと再び上昇している。ホルムズ海峡をめぐる米国とイランの対立の構図は続いている。「イラン、ホルムズ海峡への進入があれば米部隊を攻撃する」と報じられている。



USD/JPY 156.91 EUR/USD 1.1725

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