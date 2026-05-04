今週末にアジアカップ組合せ抽選会!! ポット分けが発表
アジアサッカー連盟(AFC)は4日、今月9日午後9時(日本時間10日午前3時)に行うアジアカップ組合せ抽選会のポット分けを発表した。組合せ抽選会はAFC公式YoutubeチャンネルとTikTokでライブ配信される。
サウジアラビア開催のアジア杯は来年1月7日から行われる。出場全24か国のうち23か国が決まっていて、残る1か国は6月4日に開催が延期された予選のレバノン対イエメンの結果を受けて確定。大会は4か国×6組のグループリーグを行い、各組2位以上と3位のうち成績上位4か国が決勝トーナメントに進出する。
ポット分けは4月1日に発表されたFIFAランキングに基づいて以下のように決定した。(カッコ内はFIFAランキング)
▼ポット1
サウジアラビア(61、開催国)
日本(18)
イラン(21)
韓国(25)
オーストラリア(27)
ウズベキスタン(50)
▼ポット2
カタール(55)
イラク(57)
ヨルダン(63)
UAE(68)
オマーン(79)
シリア(84)
▼ポット3
バーレーン(91)
タイ(93)
中国(94)
パレスチナ(95)
ベトナム(99)
タジキスタン(103)
▼ポット4
キルギス(107)
北朝鮮(118)
インドネシア(122)
クウェート(134)
シンガポール(147)
レバノン(108)またはイエメン(149)
サウジアラビア開催のアジア杯は来年1月7日から行われる。出場全24か国のうち23か国が決まっていて、残る1か国は6月4日に開催が延期された予選のレバノン対イエメンの結果を受けて確定。大会は4か国×6組のグループリーグを行い、各組2位以上と3位のうち成績上位4か国が決勝トーナメントに進出する。
▼ポット1
サウジアラビア(61、開催国)
日本(18)
イラン(21)
韓国(25)
オーストラリア(27)
ウズベキスタン(50)
▼ポット2
カタール(55)
イラク(57)
ヨルダン(63)
UAE(68)
オマーン(79)
シリア(84)
▼ポット3
バーレーン(91)
タイ(93)
中国(94)
パレスチナ(95)
ベトナム(99)
タジキスタン(103)
▼ポット4
キルギス(107)
北朝鮮(118)
インドネシア(122)
クウェート(134)
シンガポール(147)
レバノン(108)またはイエメン(149)