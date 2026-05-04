ピストンズのケイド・カニングハムがNBA史上6人目のスタッツラインをクリア

5月4日（現地時間3日、日付は以下同）。デトロイト・ピストンズは、ホームのリトルシーザーズ・アリーナでオーランド・マジックを116－94で下し、「NBAプレーオフ2026」ファーストラウンドを4勝3敗で制した。

シリーズ第4戦を終えた時点で、イースタン・カンファレンス第1シードのピストンズは1勝3敗と、第8シードのマジックに追い込まれたものの、続く第5戦から3連勝で一気に巻き返し、2008年以来初の1回戦突破を決めた。

最終第7戦で、ピストンズはケイド・カニングハムが32得点12アシスト2ブロック、トバイアス・ハリスが30得点9リバウンド3スティール、デイニス・ジェンキンズが16得点5アシスト、ジェイレン・デューレンが15得点15リバウンド、ダンカン・ロビンソンが10得点6リバウンド3スティールを記録。

このシリーズで、エースのカニングハムは毎試合25得点以上、チーム最年長（33歳）のハリスも全試合で16得点超えと奮闘。プレーオフの試合でそろって30得点以上を奪ったデュオは、ピストンズの球団史上3組目となった。

なかでも24歳のカニングハムは、プレーオフのシリーズ第7戦で30得点10アシスト以上を残したNBA史上2番目に若い選手に。この男を上回るのはルカ・ドンチッチ（現ロサンゼルス・レイカーズ）のみとなっている。

さらに、カニングハムはマジックとのシリーズで計227得点、50アシスト（平均32.4得点7.1アシスト）をマーク。1つのシリーズで225得点、50アシストをクリアしたNBA史上6人目の選手に。

そのカニングハム率いるピストンズは、6日からクリーブランド・キャバリアーズとのカンファレンス・セミファイナルへ臨む。

【動画】シリーズ第7戦で計62得点を記録したカニングハムとハリス！





