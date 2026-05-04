同じラウンドで複数チームは史上初…今年はピストンズとシクサーズが1勝3敗から3連勝

5月4日（現地時間3日、日付は以下同）。「NBAプレーオフ2026」は、ファーストラウンド全8カードが終了し、翌5日からカンファレンス・セミファイナル4カードがスタートする。

今年のファーストラウンドは、3カードが最終第7戦までもつれ込む激戦。そのうち、第7シードのフィラデルフィア・セブンティシクサーズが第2シードのボストン・セルティックス、第1シードのデトロイト・ピストンズが第8シードのオーランド・マジックを相手に、それぞれ1勝3敗の窮地から3連勝と息を吹き返し、カンファレンス準決勝へ進出。

NBA史上、プレーオフのシリーズで1勝3敗から3連勝で勝ち上がったチームはいくつかあったが、1つのラウンドで複数回起きたのは今年が初。はたして、これはカンファレンス・セミファイナルやカンファレンス・ファイナル、さらにはNBAファイナルの大激戦の予兆になるのか、注目していきたい。

今年のカンファレンス・セミファイナルの対戦カードは下記のとおり（カッコ内の数字はシード順）。

◆■NBAプレーオフ2026 カンファレンス・セミファイナルの対戦カード

＜ウェスタン・カンファレンス＞



・オクラホマシティ・サンダー（1）対ロサンゼルス・レイカーズ（4）



・サンアントニオ・スパーズ（2）対ミネソタ・ティンバーウルブズ（6）

＜イースタン・カンファレンス＞



・デトロイト・ピストンズ（1）対クリーブランド・キャバリアーズ（4）



・ニューヨーク・ニックス（3）対フィラデルフィア・セブンティシクサーズ（7）

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