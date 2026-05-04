1回戦で左ヒザを負傷したエドワーズ…ウェスト準決勝初戦で復帰の可能性が浮上

5月4日（現地時間3日、日付は以下同）。ミネソタ・ティンバーウルブズは、翌5日に敵地フロストバンク・センターで幕を開ける「NBAプレーオフ2026」カンファレンス・セミファイナル初戦に向けたインジュアリー・リポートで、アンソニー・エドワーズをクエスチョナブル（Questionable＝不確か）とした。

ウルブズのトップスコアラーは、4月26日に臨んだデンバー・ナゲッツとのファーストラウンド第4戦で、左ヒザの過伸展と骨挫傷に見舞われて戦線離脱。シリーズ第5戦と第6戦を欠場していた。

治療をしながら週ごとに状態を観察していくため、当初24歳のオールスターガードは9日の第3戦あるいは11日の第4戦の復帰が見込まれていた。

ただ、週末にコート上で軽い練習メニューをこなしたエドワーズは、4日にチームへ同行してサンアントニオへ移動。5日の試合当日のシュートアラウンドを前に、バスケットボール活動へ参加する許可が下りたとのこと。

プレーオフで負った左ヒザとは別に、エドワーズはここ1カ月間で右ヒザの炎症が続いていて、復帰へ向けて慎重な姿勢は崩していない。だがプレーオフの期間だけに、回復に向けたプロセスを積極的に進めているようだ。

現在、ウルブズは先発ガードのドンテ・ディビンチェンゾを右足のアキレス腱断裂で欠いているほか、右ふくらはぎを痛めているアヨ・ドスンムも第1戦の出場がクエスチョナブルとなっている。