東海テレビの情報番組「スイッチ！」でお天気キャスターを務めるタレント、気象予報士の吉田ジョージ（よしだ・じょーじ）さんが3日、死去した。56歳。所属事務所の公式SNSで発表された。

4月17日の番組出演後に倒れ、「意識不明のまま帰らぬ人となりました」と伝えられた。

所属事務所のプロフィルでは「東海地方で人気のお天気キャスター。昼前の番組にベルトで出演。面白くて説得力のある解説に納得。講演、講座、漫談、お天気実験ショーも大好評」と紹介。気象予報士の資格取得後、36歳でお天気キャスターに就任したとしている。また「お天気漫談」にも取り組み、「R−1ぐらんぷり」で2回戦に6度進出経験がある他、06年「お笑い尼崎大賞」で尼崎信用金庫理事長賞を受賞するなど、異色の経歴が記されている。過去には「日テレNEWS24」「NNN24ニュース」や「マルちゃんラーメン」CMなどの出演歴もある。

▼発表全文

弊社所属タレントの吉田ジョージが令和8年5月3日に逝去いたしました

享年56歳でした

4月17日東海テレビの番組出演後に倒れ意識不明のまま帰らぬ人となりました事をご報告いたします

あまりに突然の訃報に所属タレント・スタッフ一同未だ信じがたい思いでおります

生前吉田ジョージを温かく応援してくださったファンの皆様関係者の皆様に心より御礼申し上げます