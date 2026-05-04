フジテレビ元アナウンサーの秋元優里さんが、キュートな“不意打ち”ショットをアップした。

３日までに自身のインスタグラムを更新し「娘を習い事に送る前のひととき。早く着いたので、時間まで座っておしゃべりしていたら私の隣にピカソ。１０月２５日生まれ仲間」とつづり、ピカソの絵に思わず注目したそうだ。

グロスをぬりぬり。カメラに驚くような表情を見せている。フォロワーは「どーゆー顔？（笑）」と笑い、優里さんは「撮る前にせめてリップだけでも塗り直したい４０代女の切実さ滲（にじ）む顔よ」と泣き笑いの絵文字をつけて説明した。

コメント欄には「送りお疲れ様です。いつでも綺麗（きれい）。娘さんが撮ってくれたのかな」「ピカソと誕生日が一緒は凄いですね。ピカソも美しいですが、それ以上に優里さんのリップを塗る姿は、可愛く美しいですね」「優里さんのリップ塗る姿とてもかわいい。素敵です」「凄（すご）く自然体のＰｈｏｔｏで親近感が持ててとっても素敵です」「良い顔してます。お綺麗ですね」「べっぴんさん」「美人すぎるよ」「娘さん思いの優しいママなんですね」とほっこりする人が続出した。

優里さんは２０１９年にアナウンス室から他部署に異動している。インスタグラムのプロフィル欄では「元アナウンサー ４０代会社員ママ」と自己紹介。作家の鈴木涼美さんとＰｏｄｃａｓｔの番組を配信している。４月２日の投稿では娘と花見を楽しむ様子をアップしていた。