鈴木おさむ氏“タモリ論争”に私見「タモリさんは、あらためて怪物だなと」
元放送作家で「スタートアップファクトリー」代表の起業家鈴木おさむ氏が3日夜、Xを更新。SNS上などで論議を呼んでいる“タモリ論争”をめぐり、私見をつづった。
この件は4月20日、ヒカルがYouTube動画内で「俺ずっと昔から思ってたんですけど、タモリさんって全く面白くないと思ってたんですけど。いまだに僕分からなくて」などと発言。すると出演していた「カジサック」ことお笑いコンビ、キングコングの梶原雄太（45）も同調し、自身が2001年頃から「森田一義アワー 笑っていいとも!」に若手有望株として一時レギュラー出演しており「俺は全くハマらなかった人」と告白した上で「ぶっちゃけていこうか、じゃあ。それで言うとやっぱり、お笑いでも何でもそうやけど好みってあるやん。俺は正直、そんなですよ」と語るなどし、ネットでさまざまな論議を呼んでいる。また、複数の芸人やタレントらがこの件についてポストしたりメディアで話題にするなどしている。
こうした事態に、鈴木氏は「たけしさん、さんまさんに比べて語られることが少なかったであろうタモリさんのことを、今回の件で、沢山の人が今一度考えるきっかけになったし、ここまで議論が燃えあがる芸人タモリさんは、あらためて怪物だなと感じた」と述べた。
この投稿に対し「そして、当のタモリさんは、何もコメントせず、ドコ吹く風で、通常運転でカッコいい」「タモさんの笑いは合気道ですよね 色んな人の力を引き出す」「タモリさんはひとつも気にしてないんじゃないかな？下界が騒がしいな。くらいじゃないのかな？」などとさまざまな声が寄せられている。