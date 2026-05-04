◆米大リーグ レッドソックス１―３アストロズ＝延長１０回＝（３日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）

レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）が３日（日本時間４日）、４試合連続でスタメンを外れ、ベンチスタート。１―１で迎えた８回先頭で代打出場し、左前打を放って代走を出されて交代。１打数１安打で打率は２割８分となった。

「代打・吉田」がコールされるとフェンウェイパークに歓声がわいた。１―１で迎えた８回。モナステリオに代わって代打で起用された吉田は、相手４番手右腕のデロスサントスに２球で追い込まれたが、３球目の内寄り高めの直球をスイング。若干差し込まれたが、打球は内野の頭を越えて左前にポトリと落ちた。

代走カイナーファレファが送られて吉田の出番は終了。試合は同点のまま延長戦に突入し、１―３で迎えた１０回は無死一、二塁でカイナーファレファが犠打を決め、さらに死球で１死満塁としたが、ラファエラが遊ゴロ併殺で試合終了となった。

トレーシー暫定監督の新体制になってこの日で７戦目。吉田の先発はわずか１度と出場機会が激減したが、前日も代打で四球を選び、出場４試合連続出塁と結果を重ねている。