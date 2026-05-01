エールディヴィジ 25/26の第32節 ＡＺとトウェンテの試合が、5月3日23:45にAFASスタディオンにて行われた。

ＡＺはトロイ・パロット（FW）、ロザンヘロ・ダール（DF）、スベン・マイナンス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するトウェンテはサム・ラマース（FW）、ソンドレ・オージャセテル（MF）、クリスティアン・フリンソン（MF）らが先発に名を連ねた。なお、ＡＺに所属する毎熊 晟矢（DF）、rion ichihara（DF）はベンチからのスタートとなった。

13分に試合が動く。ＡＺのヨルディ・クラシ（MF）がゴールを決めてＡＺが先制。

しかし、32分トウェンテが同点に追いつく。ＡＺの選手によるオウンゴールにより1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

55分トウェンテが逆転。クリスティアン・フリンソン（MF）のアシストからサム・ラマース（FW）がゴールを決めて1-2と逆転する。

60分、ＡＺが選手交代を行う。ヨルディ・クラシ（MF）からペール・コープマイナース（MF）に交代した。

69分、ＡＺが選手交代を行う。イサク・イェンセン（MF）からウェスリー・パタティ（FW）に交代した。

71分、トウェンテは同時に2人を交代。トーマス・ファンデンベルト（MF）、ダーン・ロッツ（FW）に代わりマティアス・ジョロ（MF）、アルノ・ベルスフーレン（MF）がピッチに入る。

79分、トウェンテは同時に2人を交代。サム・ラマース（FW）、ソンドレ・オージャセテル（MF）に代わりリッキー・ファンボルフスビンケル（FW）、マルコ・ピアツァ（FW）がピッチに入る。

80分、ＡＺは同時に2人を交代。ロザンヘロ・ダール（DF）、アレクサンドレ・ペネトラ（DF）に代わりKovacs Bendeguz（FW）、メックス・メールディンク（FW）がピッチに入る。

83分、トウェンテが選手交代を行う。クリスティアン・フリンソン（MF）からロビン・プレパー（DF）に交代した。

後半終了間際の90+6分ＡＺのロメヤイデン・オウスオドゥロ（GK）のアシストからペール・コープマイナース（MF）がゴールを決めて2-2に追いつく。

ここで後半終了。2-2で延長戦に突入した。

そのまま試合終了。2-2で引き分けという結果になった。

なお、ＡＺに所属する毎熊 晟矢（DF）は出場しなかった。rion ichihara（DF）は出場しなかった。

2026-05-04 01:50:52 更新