“整形モンスター”と自身も認めた韓国インフルエンサー、婚約者にも整形をさせる 亡き父は元巨人投手

元読売ジャイアンツの投手チョ・ソンミンさんと女優チェ・ジンシルさんの娘で、インフルエンサーのチェ・ジュンヒが結婚を控え、婚約者の鼻の整形後の近況を公開した。

去る5月2日、チェ・ジュンヒは自身のSNSを通じて、鼻の整形手術を受けて回復中である婚約者の姿を収めた動画を投稿した。

【画像】チェ・ジュンヒ「整形怪物？その通り」

動画のなかでチェ・ジュンヒは、「式まであと1カ月というところで、婚約者に鼻の手術をさせた。知人からは『男の鼻の手術は、腫れが早く引かない。形が馴染まなくて、不自然になるかも』なんて言われたが、妻が整形の“プロ”だし、術後にぴったりなアイテムを熟知しているから」と伝えた。

（写真＝チェ・ジュンヒInstagram）左からチェ・ジュンヒ、婚約者

続けて、「真面目な話、腫れを取るレーザーとかは一切やっていない。ひたすら整形専門の妻が選んだお気に入りアイテムだけでケアしまくった」として、「蛇足だが、私と同じ病院の院長先生にお願いしたので、2人で鼻が似てきた。面白すぎる。愛していれば、似てくるってことで」と付け加え、笑いを誘った。

なお、チェ・ジュンヒは来る5月16日、ソウル江南（カンナム）のあるホテルで、5年間交際した11歳年上の一般男性と結婚式を挙げる予定だ。

◇チェ・ジュンヒ プロフィール

2003年3月1日生まれ。インフルエンサー。母は韓国の国民的女優だったチェ・ジンシルさんで、父は読売ジャイアンツでもプレーしたプロ野球選手チョ・ソンミンさん。両親は2000年に結婚したが、2004年に離婚。その後、母チェ・ジンシルさんは2008年に、父チョ・ソンミンさんは2013年に突然この世を去っている。2022年2月にY-BLOOMエンターテインメントと専属契約を結び、母親と同じく女優として活動するとされたが、同年5月に契約解除となった。