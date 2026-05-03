◆バスケットボールＢ１リーグ第３６節 レバンガ北海道９７ー９６Ａ東京（３日・北海きたえーる）

Ｂ１東地区のレバンガ北海道は同地区のＡ東京に９７―９６で勝利し、３７勝２３敗の地区５位で今季を終えた。新加入のＳＧ富永啓生（２５）は、日本人（帰化選手除く）１シーズン最多タイとなる１１６８得点を挙げ、１試合平均１９・５得点をマーク。日本人“得点王”でＢリーグ１年目のシーズンを終えた。

レバンガらしく、今季を象徴するような劇的勝利で最終戦を締めくくった。９５―９６で迎えた第４クオーター（Ｑ）。勝負の命運は富永に託された。「３ポイントを打つんじゃないかと相手も思っていたと思うので、ドライブに切り替えた」。残り４・３秒。ドリブルでゴール下に切り込み、大柄な外国籍選手に囲まれながらもダブルクラッチで逆転シュートを沈めた。

前半だけで１８得点を挙げたが、後半から厳しいマークを受けて第３Ｑは無得点。チームも前半終了時点で奪った１４点のリードを守り切れず苦しい展開となったが、エースが最後に救った。トーステン・ロイブルＨＣ（５４）は「外国籍選手３人がいる中でのフィニッシュ力というのは、この惑星の者じゃない。異次元」と絶賛した。

ＮＢＡ下部のＧリーグからレバンガへ電撃移籍。２３―２４年の横浜ＢＣ・河村勇輝（現ブルズ）に並ぶ日本人１シーズン最多得点を叩き出し、９季連続負け越しだった弱小クラブの快進撃を支えた。Ｂプレミア初年度となる来季に向け、背番号３０は「リーグのスタイルに馴染んできて、後半は自分の武器を出せた。得点だけじゃないというところも見せていかないといけない」。日本を代表するシューターは、レバンガをさらに上のステージへ導いていく。（島山 知房）