日常に寄り添うあたたかな雰囲気のコーヒースタンド

田園調布駅から徒歩約7分。大通り沿いを歩いていくと、「Relief coffee stand」が姿を現します。

2025年11月にオープンしたばかりのこちらのカフェは、以前同じ場所で営業をしていた「コーヒーブロンド」を引き継ぐ形でスタートしました。すでに常連客が多く訪れる人気店で、ペットと一緒に店内で過ごすこともできるので、お散歩途中の休憩スポットとして訪れる人も多いのだそう。

店名の「Relief」は、野球用語の“リリーフ”（＝救援・継投）が由来。オーナーが野球好きであることや、前店舗からお店を受け継ぐという意味を込めて名付けられました。

お店のチームカラーである赤を基調としたおしゃれな店内。壁やインテリア、食器に至るまで赤色で統一されていて、空間全体に統一感があります。温かみのある色合いで、自然と心も安らぎます。

内装の赤色と調和するように、机や椅子は木製のヴィンテージ家具を採用。食器との組み合わせにもこだわっていて、テーブルコーディネートとしての美しさも楽しめるよう細部まで工夫が詰まっています。

店内では、古着や食器などの雑貨も豊富に販売。さまざまなアーティストが制作したアイテムが並び、料理を待つ時間も楽しく過ごせます。ポップアップ形式で期間限定の商品が並ぶこともあり、訪れるたびに新しい出合いがあるのもポイント。



今回は、食材のよさを最大限に生かした「Relief coffee stand」の人気メニューをご紹介！

「Avocado＆Pumpkin toast」1320円

アボカドとかぼちゃのペーストがたっぷり乗ったトースト「Avocado＆Pumpkin toast」。パンは人気ベーカリー「Comme'N TOKYO 」のカンパーニュを使用していて、焼き上がると香ばしい小麦の香りがふわっと広がります。

パンの上には丁寧に作られたかぼちゃのペーストがたっぷり塗られていて、その上にアボカド、くるみ、ピスタチオをトッピング。くるみとピスタチオの歯ごたえが軟らかいアボカドのアクセントになって、楽しい食感。ほどよい酸味のキャロットラペも添えたぜいたくなプレートです。

かぼちゃ本来のやさしい甘みは、とろける濃厚なアボカドと相性抜群！ アボカドの下にかぼちゃペーストを塗ることで、具材が落ちづらくなるというやさしいこだわりも。最後までストレスなく、アボカドとかぼちゃをパンと一緒に味わえます。

キャロットラペと一緒に食べるとさっぱりとした酸味が加わり、飽きずに楽しめます。フードメニューのなかで一番ボリュームがあるので、モーニングやランチにおすすめ。



「Blend（hot）」620円

フードメニューと一緒によく注文される、中浅煎りのコーヒー「Blend（hot）」。コーヒー豆はエチオピアとホンジュラスをブレンドしていて、苦みを抑えてフルーティーさを感じられる仕上がりです。

おいしさの秘訣はコーヒードリッパー。ドリップで重要な蒸らす工程にしっかりと時間をかけることができる構造で、豆本来の風味をしっかりと引き出せるのだそう。

バランスの取れた味わいで、普段コーヒーを飲まない人にこそぜひ一度試してほしい1杯です。「Blend」から自分好みのコーヒーの種類を見つけていくお客さんもいるのだとか。

「Cafe latte（hot）」660円

思わず写真を撮りたくなるようなかわいらしいラテアートが施された「Cafe latte（hot）」。カフェラテには浅煎りのエスプレッソを使うお店が多いなか、あえてブレンドコーヒーと同じ中煎りの豆を使用し、ほどよい酸味とコクがうま味をぎゅっと凝縮しています。

ミルクはなめらかで口当たりがよく、コーヒーの主張が強すぎないやさしい味わい。すっきりとした後味ながらも満足感があり、最後まで心地よく楽しめます。ラテアートも含めて、癒やされる至福のひとときを提供してくれます。



「Pudding」550円（ホイップ＋50円）

昔ながらの喫茶店を思わせる、固めの食感が魅力の「Pudding」。卵の風味を引き出すために白身を減らし、卵黄を多く使っているのだそう。何度も試行錯誤を重ねて、甘さや固さにこだわって作り上げた自慢のプリンは絶品です。

コクのあるやさしい卵の甘さに加え、しっかりと苦味の利いたカラメルソースがアクセントに。素材本来の味わいを存分に楽しめて、満足感も充分です。

ホイップ（＋50円）やアイスクリーム（＋150円）をトッピングすることで、ひと味違った楽しみ方も。ホイップをトッピングすると全体がよりマイルドな口あたりになって、デザート感がぐっと高まります。自分好みにアレンジできるのも人気の理由のひとつ。

内装だけでなく、メニューもあたたかみとこだわりが詰まったカフェ「Relief coffee stand」。落ち着いた雰囲気のなかでゆっくりと食事やコーヒーを楽しみたい人は、オープン直後やランチタイムの来店がおすすめです。試行錯誤を重ねて生み出されたメニューの数々を味わいに、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。

■Relief coffee stand（りりーふ こーひー すたんど）

住所：東京都世田谷区奥沢4-4-7 スカイハイツ奥沢 1F

TEL：なし

営業時間：8時30分〜17時

定休日：火・木曜



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Photo・Text：鍛治美月（vivace）



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