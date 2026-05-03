商務部 中国企業5社に対する米制裁措置の履行禁止を発表

商務部は5月2日、米国が中国企業5社に対し、イランの石油取引に関与したとして「特別指定国民（SDN）リスト」に掲載し、資産凍結や取引禁止などの制裁措置を発動したことに対し、これらの制裁措置の履行を阻止する禁令を発表しました。

商務部の報道官は、「国家の主権や安全、発展の利益を守り、中国公民、法人またはその他の組織の合法的権益を保護するため、商務部は、『外国の法律および措置の不当な域外適用を阻止するための規定』および関連する制度的仕組みの評価結果に基づき、米国による中国企業5社への制裁措置を認めず、実施せず、従わないことを定める禁令を発表した」と説明しました。

報道官はまた、「中国政府は国連の承認と国際法的根拠を欠いた一方的な制裁に一貫して反対している。今回の禁令は、『外国の法律および措置の不当な域外適用を阻止するための規定』を法に基づいて実施する具体的措置であり、中国が国際的な義務を履行することにも、法に基づいて外資系企業の合法的権益を守ることにも影響しない。商務部は引き続き関係国の法律と措置の不当な域外適用状況を綿密に注視し、同規定が定める状況が生じた場合には、法に基づき対応する」と述べました。（提供/CGTN Japanese）