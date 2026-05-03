丸山隆平、ファンの前でカッコつける MEGUMIにイジられ自供「多少あるかもしれない」
SUPER EIGHTの丸山隆平、俳優のMEGUMIが3日、横浜市内で開催中の『第4回 横浜国際映画祭』内で行われた映画『名無し』（22日公開）の舞台あいさつに登壇した。
【写真】華やかな着物姿で登壇したMEGUMI
俳優の佐藤二朗が初の漫画原作を手掛け、自身の脚本・主演で映画化。城定秀夫監督がメガホンをとる今作は 数奇な運命を背負った異能の男の希望と絶望、そして狂気を描破するサイコ・バイオレンス。連続殺人事件の容疑者で「山田」と呼ばれる得体のしれない主人公を佐藤が怪演する。
丸山が演じるのは身寄りも名前すらもなかった少年期の“名無し”（山田太郎）の名付け親となる巡査・照夫役、MEGUMIが演じるのは「山田」と同じ児童養護施設で育ち共に暮らしていた山田花子役となる。
劇中になぞらえ、もし右手に特殊な能力が宿るなら、という質問が。MEGUMIは「右手をかざしたら、すんごい料理が作れる。出汁とか1秒ぐらいで」と返答すると、丸山は「自分の右手からの出汁って嫌じゃないですか？MEGUMI出汁ってことでしょ？」と苦笑いを浮かべた。そんな丸山は「人の病気とか治せるヤツで」とさらりと答えた。MEGUMIは「ズルくない？私がアホみたいなコメントをした後に。ファンの方がいらっしゃるからですか？」とイジると、丸山は「それは多少あるかもしれない（笑）。やっぱり『横浜国際映画祭』がめちゃくちゃ盛り上がってきている、昨日も（コンペ審査員で）いろんなものを背負っていたので、あんまり変なことを言っちゃダメなのかなと思って」と照れ笑いを浮かべていた。
同映画祭は、横浜ベイエリアで世界中の映画ファンが集い、交流できるフェスティバルで、映画と横浜の魅力を国内外に発信することを目的に2023年より毎年開催されている。今年は1日に開幕。横浜のベイエリアで5日まで開催される。
【写真】華やかな着物姿で登壇したMEGUMI
俳優の佐藤二朗が初の漫画原作を手掛け、自身の脚本・主演で映画化。城定秀夫監督がメガホンをとる今作は 数奇な運命を背負った異能の男の希望と絶望、そして狂気を描破するサイコ・バイオレンス。連続殺人事件の容疑者で「山田」と呼ばれる得体のしれない主人公を佐藤が怪演する。
劇中になぞらえ、もし右手に特殊な能力が宿るなら、という質問が。MEGUMIは「右手をかざしたら、すんごい料理が作れる。出汁とか1秒ぐらいで」と返答すると、丸山は「自分の右手からの出汁って嫌じゃないですか？MEGUMI出汁ってことでしょ？」と苦笑いを浮かべた。そんな丸山は「人の病気とか治せるヤツで」とさらりと答えた。MEGUMIは「ズルくない？私がアホみたいなコメントをした後に。ファンの方がいらっしゃるからですか？」とイジると、丸山は「それは多少あるかもしれない（笑）。やっぱり『横浜国際映画祭』がめちゃくちゃ盛り上がってきている、昨日も（コンペ審査員で）いろんなものを背負っていたので、あんまり変なことを言っちゃダメなのかなと思って」と照れ笑いを浮かべていた。
同映画祭は、横浜ベイエリアで世界中の映画ファンが集い、交流できるフェスティバルで、映画と横浜の魅力を国内外に発信することを目的に2023年より毎年開催されている。今年は1日に開幕。横浜のベイエリアで5日まで開催される。