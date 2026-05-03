東野幸治、娘の“職業”を告白 指原驚き「めちゃくちゃ頭いいじゃないですか」
お笑いタレントの東野幸治（58）が、2日深夜放送のフジテレビ系『指原千夏』（深0：45）に出演し、娘2人の現在の職業について語った。海外で働いているという近況に、MCの指原莉乃や若槻千夏から驚きの声が上がった。
【画像】松本人志への結婚願望もあった！東野幸治の出待ちをしていた芸人
番組では「子どもに勉強しなさいと言うか」という話題に。若槻は「言えないです。自分がやっていなかったから」と本音を明かした。これを受け、指原が東野に「お子さんめちゃくちゃ頭いいですよね？」と問いかけると、東野は「そんなことない」と否定しつつも、「海外で働いている。向こうに住んで働いている」と語った。
さらに東野は「芸風からすると嫌味でしょ？」と自虐気味に前置きしながら、「学校の先生やっている。高校の生物の先生」と明かした。この告白に指原と若槻は「えー！」と驚き、指原は「めちゃくちゃ頭いいじゃないですか」と反応した。
また番組では、東野自身の人生観にも話が及んだ。「芸人になっていなかったとしたら」という質問に、「東大を卒業したい。スーパーエリートサラリーマンになりたい」と回答。「ホンマの東大のど真ん中の賢い人は、もっと違う人生を歩んでいると思う」と独自の見解を語った。
さらに、過去に娘が芸能界に興味を示した際のエピソードも披露。「水商売やし、『アカンで。エエ学校の学費払えん。レギュラー番組なくなるかも分からん』と話した」といい、芸能界の不安定さを伝えてきたという。その結果、「もう芸能界に一切興味ないという感じに育った」と振り返った。
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番組では「子どもに勉強しなさいと言うか」という話題に。若槻は「言えないです。自分がやっていなかったから」と本音を明かした。これを受け、指原が東野に「お子さんめちゃくちゃ頭いいですよね？」と問いかけると、東野は「そんなことない」と否定しつつも、「海外で働いている。向こうに住んで働いている」と語った。
また番組では、東野自身の人生観にも話が及んだ。「芸人になっていなかったとしたら」という質問に、「東大を卒業したい。スーパーエリートサラリーマンになりたい」と回答。「ホンマの東大のど真ん中の賢い人は、もっと違う人生を歩んでいると思う」と独自の見解を語った。
さらに、過去に娘が芸能界に興味を示した際のエピソードも披露。「水商売やし、『アカンで。エエ学校の学費払えん。レギュラー番組なくなるかも分からん』と話した」といい、芸能界の不安定さを伝えてきたという。その結果、「もう芸能界に一切興味ないという感じに育った」と振り返った。