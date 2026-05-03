元フィギュアスケート・ペア日本代表の高橋成美さん（34）が、2日放送のTBSラジオ「サボリーノ presents ワタシのごほうび時間」（土曜後8・00）にゲスト出演し、食に対するスタンスの変化を明かした。

番組名に絡め、自分へのご褒美について問われると、「基本的にはみんなが何かしたら、自分にご褒美を買うものと、特に物としては変わらない」と説明した。しかし「タイミングがみんなと違って、頑張ろうと思った瞬間にあげるんです」と告白。「頑張った後は、本当に頑張りきれたら、それが絶対ご褒美になる」と付け加えると、パーソナリティーのタレント藤本美貴は「これを言えるのがもうアスリートだよね」と感心した。

高橋さんは、「何か頑張っている時は、食べ物にもこだわって、オーガニックなものをしか食べないとか、お金を気にせず」という。好きな食べ物は「圧倒的に焼肉」で、「週4で焼肉行って、お弁当も週3が焼肉弁当になるくらい焼肉が好き」と明かした。

食事は人と行くようにしているという。それは、現役時代に染みついた、食への考え方が理由の一つだと明かした。「ちょっと言いにくい話なんですけど、選手のころに、食事を結構、栄養摂取っていうふうにとらえていたから。本当の心で食に対して興味を持てないっていうか」。しかし、人と食事に出かけて、大好きな焼肉を食べる楽しみを知り、「誰かと食べる焼肉って、質とか関係なく、とてつもなくおいしいんですよ。みんなで話しながら。これが自分の幸せで、だからこそ焼肉が好きなんですけど」と熱弁していた。