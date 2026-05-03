【ひらがなクイズ】解けると爽快！ 空欄を埋めるひらがな2文字は？ ヒントは学びの時間
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、謙遜の気持ちを込めた贈答の表現、物の長さを測るための基準、そして技術を磨くための学びの時間という、3つの言葉を選びました。それぞれの場面を想像して、空欄を埋める2文字を特定しましょう。
□□し
□□ぽう
れっ□□
ヒント：目下の人から目上の人へ、あるいは心ばかりの贈り物に添える言葉。物の長さや大きさ、またそれに基づく計画。そして、楽器やスポーツなどの習い事で受ける指導のことを思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「すん」を入れると、次のようになります。
すんし（寸志）
すんぽう（寸法）
れっすん（レッスン）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、伝統的な贈答の習慣、計測に関する基礎的な用語、そして現代的なスキルの習得という、異なる背景を持つ言葉を組み合わせました。音のつながりに耳を澄ませることで、語彙の豊かさを多角的に楽しめますね。意外な単語の結びつきに、納得の答えを見つけられたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、謙遜の気持ちを込めた贈答の表現、物の長さを測るための基準、そして技術を磨くための学びの時間という、3つの言葉を選びました。それぞれの場面を想像して、空欄を埋める2文字を特定しましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□し
□□ぽう
れっ□□
ヒント：目下の人から目上の人へ、あるいは心ばかりの贈り物に添える言葉。物の長さや大きさ、またそれに基づく計画。そして、楽器やスポーツなどの習い事で受ける指導のことを思い浮かべてみてください。
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正解：すん正解は「すん」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「すん」を入れると、次のようになります。
すんし（寸志）
すんぽう（寸法）
れっすん（レッスン）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、伝統的な贈答の習慣、計測に関する基礎的な用語、そして現代的なスキルの習得という、異なる背景を持つ言葉を組み合わせました。音のつながりに耳を澄ませることで、語彙の豊かさを多角的に楽しめますね。意外な単語の結びつきに、納得の答えを見つけられたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)