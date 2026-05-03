金沢vs富山 スタメン発表
[5.3 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第14節](ゴースタ)
※14:00開始
主審:高崎航地
<出場メンバー>
[ツエーゲン金沢]
先発
GK 1 白井裕人
DF 20 長倉颯
DF 38 山本義道
DF 55 松本大輔
MF 8 大山啓輔
MF 13 白輪地敬大
MF 14 石原崇兆
MF 15 西谷優希
MF 18 大澤朋也
MF 27 鈴木遼
FW 9 ブワニカ啓太
控え
GK 31 上田樹
DF 2 長峰祐斗
DF 3 畑尾大翔
DF 6 村田航一
DF 25 小島雅也
MF 23 四宮悠成
MF 26 村田迅
FW 10 パトリック
FW 11 杉浦恭平
監督
辻田真輝
[カターレ富山]
先発
GK 1 平尾駿輝
DF 13 深澤壯太
DF 23 西矢慎平
DF 56 岡本將成
MF 7 亀田歩夢
MF 11 小川慶治朗
MF 16 末木裕也
MF 20 チョン・ウヨン
MF 32 溝口駿
MF 33 高橋馨希
FW 42 キム・テウォン
控え
GK 21 寺門陸
DF 19 實藤友紀
MF 6 瀬良俊太
MF 17 湯之前匡央
MF 25 安光将作
MF 48 植田啓太
FW 9 吉平翼
FW 15 坪井清志郎
FW 39 古川真人
監督
安達亮
※14:00開始
主審:高崎航地
<出場メンバー>
[ツエーゲン金沢]
先発
GK 1 白井裕人
DF 20 長倉颯
DF 38 山本義道
DF 55 松本大輔
MF 8 大山啓輔
MF 13 白輪地敬大
MF 14 石原崇兆
MF 15 西谷優希
MF 18 大澤朋也
MF 27 鈴木遼
FW 9 ブワニカ啓太
控え
GK 31 上田樹
DF 2 長峰祐斗
DF 3 畑尾大翔
DF 6 村田航一
MF 23 四宮悠成
MF 26 村田迅
FW 10 パトリック
FW 11 杉浦恭平
監督
辻田真輝
[カターレ富山]
先発
GK 1 平尾駿輝
DF 13 深澤壯太
DF 23 西矢慎平
DF 56 岡本將成
MF 7 亀田歩夢
MF 11 小川慶治朗
MF 16 末木裕也
MF 20 チョン・ウヨン
MF 32 溝口駿
MF 33 高橋馨希
FW 42 キム・テウォン
控え
GK 21 寺門陸
DF 19 實藤友紀
MF 6 瀬良俊太
MF 17 湯之前匡央
MF 25 安光将作
MF 48 植田啓太
FW 9 吉平翼
FW 15 坪井清志郎
FW 39 古川真人
監督
安達亮