[5.3 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第14節](ゴースタ)

※14:00開始

主審:高崎航地

<出場メンバー>

[ツエーゲン金沢]

先発

GK 1 白井裕人

DF 20 長倉颯

DF 38 山本義道

DF 55 松本大輔

MF 8 大山啓輔

MF 13 白輪地敬大

MF 14 石原崇兆

MF 15 西谷優希

MF 18 大澤朋也

MF 27 鈴木遼

FW 9 ブワニカ啓太

控え

GK 31 上田樹

DF 2 長峰祐斗

DF 3 畑尾大翔

DF 6 村田航一

DF 25 小島雅也

MF 23 四宮悠成

MF 26 村田迅

FW 10 パトリック

FW 11 杉浦恭平

監督

辻田真輝

[カターレ富山]

先発

GK 1 平尾駿輝

DF 13 深澤壯太

DF 23 西矢慎平

DF 56 岡本將成

MF 7 亀田歩夢

MF 11 小川慶治朗

MF 16 末木裕也

MF 20 チョン・ウヨン

MF 32 溝口駿

MF 33 高橋馨希

FW 42 キム・テウォン

控え

GK 21 寺門陸

DF 19 實藤友紀

MF 6 瀬良俊太

MF 17 湯之前匡央

MF 25 安光将作

MF 48 植田啓太

FW 9 吉平翼

FW 15 坪井清志郎

FW 39 古川真人

監督

安達亮