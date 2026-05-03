台湾の頼清徳総統は2日、アフリカ南部のエスワティニを訪問したと明らかにしました。先月計画した際には、中国本土の圧力で一部の国から飛行許可を取り消されたとして、急きょ中止していました。

【映像】エスワティニを訪問した台湾総統

エスワティニはアフリカで唯一、台湾と外交関係がある国です。頼氏は2日夜のSNSへの投稿で、飛行機から降り立つ写真を添えて「本日、エスワティニに到着し、私たちの長年の友情を確認しました」と書き込みました。「台湾は外部からの圧力に決して屈しません」としています。

先月22日に訪問を計画した際には、途中で通過する3カ国から上空の飛行許可を取り消されたと説明していました。総統府は、中国本土による圧力の結果だったと主張しています。

一部の台湾メディアは、頼総統は今回、事前に台湾を訪れていたエスワティニ側の専用機に搭乗したのでは、との見方をしています。

頼氏のエスワティニ訪問について、中国外務省は声明で「公金を浪費して密航を企てた茶番で国際的な笑いものだ。民進党当局がいかに他人を飼いならしても徒労に終わる。台湾は中国の一部だという事実は変えられない」と強く非難しました。

また、「エスワティニなど一部の国は歴史の大勢を見て、時代の潮流に従うべきで、少数の『台湾独立』分裂分子のために、火中の栗を拾ってはいけない」と警告しています。（ANNニュース）