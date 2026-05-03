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万が一が起きないように。

そう考えると、これは保険みたいなもんです。「バッテリーの画像貼って保険とか何言ってんだ？」とか思うかもしれませんが、最近話題になるようにバッテリーは燃えるリスクがあります。

一方こちらのモバイルバッテリーはそのリスク低下を追求したモデルなんです。

バッファロー 【 半固体 】 モバイルバッテリー 10000mAh 5,390円 Amazonで見る PR PR

ちょうど今Amazonのセール中で価格も10％引きの5,390円。

同容量のモバイルバッテリーとほぼ同じくらいの値段ですね。USB-Cケーブル内蔵型なので、お得度も高い選択肢。それで、安全性まで付いてくるんだから、アリ寄りのアリだと思うんだ。

半固体電解質で燃えにくい＆「見えないリスク」も対処済み

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なぜこのバッテリーが安全かというと、電池を構成する電解質が「半固体」になっているところ。

液体の電解質は温度変化や衝撃に弱く、発火のリスクがありますが、半固体電解質は安定性が高いのでリスクが大幅に下げられているんです。

バッファローの実験では、釘刺しや圧壊の試験もクリア。通常のバッテリーがダイナミック発火しているのに、半固体モデルはスンと静かなまま。また、もし破損したとしても、人体に有害なガスの発生も少ないことまで確認しているとのこと。

もちろん、そんな状況にならないように保護回路もしっかりと備わっています。この辺の石橋を叩いて渡る的な慎重さは、さすがの国内メーカーですね。作るなら追求するぞ！の意気込みを感じます。

安全性だけじゃなくて使い勝手も上々！

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このバッテリーの偉いところは、安全性にステータス極振りしていて、他がてんで駄目…とかではないのです。むしろ普段使いとして使い勝手はかなりいいほうですね。

容量は10,000mAh。現在のボリュームゾーンを抑えつつ、出力は30Wとスマホを高速充電できるパワーがあります。それでいて寸法も薄くてコンパクト、重量も210gと一般的なモバイルバッテリーより小さいまでありますよ。

なおかつストラップとしても使える頑丈なUSB-Cケーブル付きなので、別途ケーブルを持ち歩く必要すらないというから、最高じゃないですか？

持ち歩くなら安全性と利便性。両方求めていきましょう！ レビューは以下をどうぞ。

バッファローの｢半固体｣バッテリーが良い意味で普通すぎた。こりゃあ便利だわ！

Source: Amazon