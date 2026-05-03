　●信用買い残減少ランキング【ベスト50】

　　※4月24日信用買い残の4月17日信用買い残に対する減少ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1569銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 買い残　信用倍率
１．<9984> ＳＢＧ 　　　 　　-8,612　　 28,643　　　3.49
２．<7011> 三菱重 　　　 　　-3,434　　 17,429　　 13.73
３．<285A> キオクシア 　 　　-1,538　　　9,426　　　7.02
４．<3196> ホットランド　　　-1,053　　　　500　　　0.25
５．<1873> 日本ハウス 　 　　　-971　　　　297　　　0.30
６．<5803> フジクラ 　　 　　　-953　　 13,606　　　4.12
７．<7012> 川重 　　　　 　　　-603　　 17,996　　 17.75
８．<4062> イビデン 　　 　　　-556　　　1,348　　　1.67
９．<7267> ホンダ 　　　 　　　-506　　 12,874　　 28.18
10．<6920> レーザーテク　　　　-433　　　1,029　　　1.72
11．<6702> 富士通 　　　 　　　-407　　　6,570　　 36.06
12．<3315> 日本コークス　　　　-382　　 13,886　　　3.06
13．<6323> ローツェ 　　 　　　-339　　　3,851　　 30.18
14．<6501> 日立 　　　　 　　　-324　　　6,897　　 17.48
15．<6594> ニデック 　　 　　　-304　　　7,191　　 16.67
16．<1605> ＩＮＰＥＸ 　 　　　-294　　　4,896　　 11.27
17．<3923> ラクス 　　　 　　　-280　　　2,089　　　5.25
18．<6762> ＴＤＫ 　　　 　　　-274　　　3,443　　　5.95
19．<4689> ラインヤフー　　　　-268　　 17,130　　 21.17
20．<7966> リンテック 　 　　　-258　　　　250　　 12.71
21．<3436> ＳＵＭＣＯ 　 　　　-223　　　2,658　　　3.10
22．<6301> コマツ 　　　 　　　-199　　　　978　　　3.68
23．<3656> ＫＬａｂ 　　 　　　-196　　 18,681　　　2.13
24．<3498> 霞ヶ関Ｃ 　　 　　　-195　　　1,838　　 20.05
25．<4307> 野村総研 　　 　　　-194　　　1,266　　　5.51
26．<429A> テクセンド 　 　　　-193　　　1,328　　 66.07
27．<9519> レノバ 　　　 　　　-174　　　1,833　　　3.00
28．<5706> 三井金属 　　 　　　-168　　　　583　　　2.21
29．<5631> 日製鋼 　　　 　　　-166　　　　929　　　9.34
30．<1662> 石油資源 　　 　　　-165　　　1,516　　　6.16
31．<3433> トーカロ 　　 　　　-162　　　　267　　　4.98
32．<6136> ＯＳＧ 　　　 　　　-160　　　　136　　　1.63
33．<8035> 東エレク 　　 　　　-153　　　1,019　　　3.58
34．<5802> 住友電 　　　 　　　-137　　　3,054　　 22.38
35．<6753> シャープ 　　 　　　-135　　　6,997　　　2.75
36．<6723> ルネサス 　　 　　　-133　　　1,918　　　2.47
37．<1911> 住友林 　　　 　　　-132　　　3,133　　 54.96
38．<2317> システナ 　　 　　　-131　　　1,273　　　6.55
39．<8801> 三井不 　　　 　　　-124　　　1,898　　　9.59
40．<6432> 竹内製作所 　 　　　-123　　　　771　　 32.54
41．<6101> ツガミ 　　　 　　　-123　　　　148　　　6.35
42．<3031> ラクーンＨＤ　　　　-117　　　　450　　　0.36
43．<7383> ネットプロ 　 　　　-113　　　7,854　　 17.97
44．<8766> 東京海上 　　 　　　-108　　　2,677　　 18.66
45．<6098> リクルート 　 　　　-108　　　1,871　　　6.68
46．<7733> オリンパス 　 　　　-108　　　1,986　　　8.26
47．<9041> 近鉄ＧＨＤ 　 　　　-103　　　　849　　　7.64
48．<6264> マルマエ 　　 　　　-102　　　　832　　　4.02
49．<8002> 丸紅 　　　　 　　　-101　　　1,494　　　3.57
50．<6058> ベクトル 　　 　　　-100　　　1,370　　 82.06

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