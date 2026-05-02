「ボクシング・４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ」（２日、東京ドーム）

「ＴＨＥ ＤＡＹ やがて、伝説と呼ばれる日」と銘打たれた東京ドーム決戦は、４団体統一王者の井上尚弥（３３）＝大橋＝が元世界３階級制覇王者でＷＢＡ・ＷＢＣ・ＷＢＯ同級１位の中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝を判定３−０（１１６−１１２、１１５−１１３、１１６−１１２）で下し、防衛に成功した。通算成績を３３勝（２７ＫＯ）とした。中谷はキャリア初黒星で３２勝（２４ＫＯ）１敗となった。

ともに全階級を通じた最強ランキングのパウンド・フォー・パウンド（ＰＦＰ）入りを果たしている日本人頂上決戦。世界の注目も集まった中で、井上が激闘を制した。最高権威の「リング」誌は「井上尚弥が中谷潤人を見事なパフォーマンスで撃破した」と綴り、英「インディペンデント」は「待望のスーパーファイトは井上が気迫で中谷を圧倒」と題し、「その地位を確固たる者にした」と評価した。米「ＥＳＰＮ」は「クリーンで完璧なパフォーマンスで日本ボクシング史上最大の試合に勝利」と唸った。

「ＤＡＺＮ」の公式Ｘは「ＰＦＰの偉人」と評した。