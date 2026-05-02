砂漠を舞台にしたファウンド・フッテージホラー『アウトウォーターズ 裂けた砂漠』（原題：The Outwaters）が６月26日（金）より公開されることが決定した。トガッた作品セレクトでファンを持つエクストリームが配給する。

モハーベ砂漠で発見された３つのメモリーカード。そこには想像を絶する映像が残されていた。４人の仲間たちがミュージックビデオを撮影するためにカリフォルニアのモハーベ砂漠へ向かう。 しかし、夜になると奇妙な音と光、そして説明不能な現象が発生。やがてカメラは、現実の裂け目に飲み込まれ、悪夢的映像を捉えていく……。

かつてない前衛的な映像とストーリーの展開に激しく賛否が分かれた本作。ある人はあまりの恐怖にApple Watchの心拍モニターが作動し、ある人は“音”と“光”に導かれて嘔吐、ある人は劇場を出ることすらできず胎児のように丸まることしかできなかったという。ハマるかハマらないか、自分の目で確かめませんとね。

監督は本作が初長編となるロビー・バンフィッチ。俳優として自身も本作に出演している。

『アウトウォーターズ 裂けた砂漠』

2026年６月26日(金) ヒューマントラストシネマ渋谷、シネマート新宿ほか全国ロードショー

監督：ロビー・バンフィッチ

出演：ロビー・バンフィッチ、アンジェラ・バソリス、スコット・シャメル、ミシェル・メイほか

2022／アメリカ／英語／110分／カラー／提供：メニーウェル／配給：エクストリームフィルム

© Outwater Road X, LLC. 2022