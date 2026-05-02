「ボクシング・８回戦」（２日、東京ドーム）

スーパーバンタム級８回戦で前ＷＢＯ世界バンタム級王者の武居由樹（３０）＝大橋＝が陥落から７ケ月ぶりの再起戦に挑み、ＷＢＡアジア・スーパーバンタム級王者のワン・デカン（中国）に判定２−０で勝利。判定勝利のアナウンスに会場はどよめきに包まれる異様な事態となった。

序盤は軽快なフットワークをみせていた武居。ただ、３回プレッシャーに押される形で被弾が目立つ場面も。４回も後退しながら左フックを浴びてぐらついた。５回は左を効果的に浴びせていき、アッパー追い込んだが、ワンも反撃。６回は右フックや左の連打から相手をぐらつかせて、そのまま一気に畳みかけた。しかし、ワンの右ストレートを浴びて後退し、武居を追い込まれる場面も。７回は前に出てくるワンをいなしながら、試合をコントロールしていたが、終盤にコーナーに追い詰められてコンビネーションを被弾した。８回はワンが攻勢を強めて、武居は足を使う展開。右フックを被弾し、一気に後退し、終盤にも右を浴びて劣勢の中でゴングを迎えた。武居勝利のアナウンスにはブーイングも。武居は「こんな大きな大会でこんな大したことない試合をしてしまって・・・」と声を震わせ「ワン選手本当に強かったです。今日はこれ以上言えることは何もない。今日はありがとうございました」とうつむいたまま言葉少なだった。リングを去る際も謝罪のポーズで引き上げていった。

武居は昨年９月の３度目の防衛戦でクリスチャン・メディナ・ヒメネス（メキシコ）に敗れ、王座陥落。４月２９日に同じ元Ｋ−１の武尊がＯＮＥでの引退試合で劇的ＫＯ勝利を飾り、有終の美を飾った。「めちゃくちゃ感動しましたし、パワーをもらった」と語っていた。