日向坂46正源司陽子が表紙『グラビアチャンピオン』VOL.12　宮地すみれが裏表紙＆巻末特集

秋田書店が発行する雑誌『グラビアチャンピオン』VOL.12が、4月30日に発売される。

【写真】裏表紙には宮地すみれが登場

今号は日向坂46の特集号となり、表紙と巻頭グラビアを飾るのは正源司陽子。同誌の表紙＆巻頭は2度目で、両面ポスターも付属する。日向坂46の表題曲で2度のセンターを経験し、最新曲でもフロントを務めるメンバーである。

巻頭の超ロンググラビアに加え、加入3年半で辿り着いた新境地や五期生センターから受けた刺激、グループの未来を背負う覚悟について語ったロングインタビューも掲載される。

裏表紙＆巻末特集は、選抜常連メンバーの宮地すみれ。こちらもロンググラビアとロングインタビューで特集する。

その他のラインナップでは、アニメ『魔入りました！入間くん』第4シリーズEDテーマを担当するCANDY TUNE、グラビア界で活躍する福井梨莉華が登場。あまいものつめあわせ、CLIONEのメンバーである高島江梨奈が初登場するほか、声優の伊達さゆり、澤田姫も誌面を飾る。

あわせて、チェーン特典ポストカードの情報も発表された。セブンネットショッピングとローソン雑誌売り場（一部店舗）では正源司陽子のポストカード、HMV＆BOOKSでは宮地すみれのポストカードが特典として用意される。なくなり次第終了となる。

■正源司陽子（日向坂46）コメント（2度目の表紙）ありがとうございました！ （今回撮影で行った）あの水族館、じつは私にとって思い出の場所なんです。もともと水族館が好きで地元にいたころからよく通っていたんですが、上京して右も左もわからない時期に『東京の水族館』と検索して初めて訪れたのがあの水族館でした。東京で❝心の拠りどころ❞みたいなものを探していた時期に見つけられた場所のひとつだったので、撮影でまた行くことができてとても嬉しかったです。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）