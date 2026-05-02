【ホテル】連泊時、部屋の「荷物」はどの程度片付けたらいいの？　スーパーホテルが明かす“正解”に「なるほどね」

GW（ゴールデンウイーク）中、ホテルに2泊以上泊まる人もいるのではないでしょうか。その場合、清掃スタッフが入るため、客室内にある荷物やごみをきれいにまとめておくべきか迷うことがあります。連泊時に部屋の荷物やごみをどの程度、片付ければよいのかについて、スーパーホテルの公式TikTokアカウントが紹介しています。

【豆知識】「えっ…知らなかった」 これがホテル連泊時の荷物のまとめ方です！

公式アカウントは、連泊時に客室を出る際の対処法について、「ベッドの上の荷物はなるべく移動させ、貴重品は持って行こう」とアドバイス。人目に触れたくない物はスーツケースに入れるよう勧めています。

また「飲み終わった飲み物でも机などに置いてある物は捨てていいか分からないので捨ててほしいときはごみ箱に入れてね」とコメントしています。

この投稿に対し、SNS上では「なるほどね」「ドリンクもお弁当なんかも不要な物はゴミ箱へ入れるようにしています」「紙書いてもらうかフロントさんに言ってもらえるとうれしいです」といった声が上がっています。